«Ми вже у місті і це перевага», – що робиться на Покровському напрямку
НОВИНИ

«Ми вже у місті і це перевага», – що робиться на Покровському напрямку

На Покровському напрямку все ще складна обстановка, тривають важкі бої

12 листопада 2025, 16:18
Автор:
avatar

Недилько Ксения

На Покровському напрямку у районі міста Родинське українські військові зайшли всередину міста та витиснули супротивника з більшості позицій, тепер укріпрайон частково під нашим контролем, але це тільки початок. Про це повідомив військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".

"Попереду дуже важка робота, швидкого рішення немає, операція йде крок за кроком, під щільним вогнем і з підготовкою бо командування дає максимум, але момент буде на боці того, хто терпить і працює згідно плану.

Головне завдання зараз це закріпити плацдарм: не віддавати вже захопленого, зміцнити лінію і створити коридор для просування. Наступний етап – тиск на південь + відкинути ворога від східних кварталів міста, і одночасно контролювати північ, щоб не дати йому обійти фланги", – наголошує військовий.

Він зауважив, що рух має бути скоординований і обережний: зачистки вулиць, контроль висот і вузлів комунікацій, запасні напрямки евакуації та підвезення, все це зараз вирішує долю плацдарму.

"Тож тримайтеся бійці, крок за кроком, метр за метром. Це важко, але ми вже у місті і це, я вважаю, наша перевага!", – підкреслив "Мучной".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські пропагандистські канали поширюють фейкове відео, де нібито поранені українські військові виходять з міста Покровськ. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Центру протидії дезінформації РНБО. Верифікація відео за допомогою спеціального програмного забезпечення показала, що воно створене за допомогою штучного інтелекту. На це вказує неприродна вимова, ноші, які "пливуть" у повітрі, "зайві" ноги військових та крісло колісне, що рухається само по собі.



