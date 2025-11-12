Російські пропагандистські канали поширюють фейкове відео, де нібито поранені українські військові виходять з міста Покровськ. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Центру протидії дезінформації РНБО.

«ЗСУ скалічені виходять з Покровська»: що відомо

Верифікація відео за допомогою спеціального програмного забезпечення показала, що воно створене за допомогою штучного інтелекту. На це вказує неприродна вимова, ноші, які "пливуть" у повітрі, "зайві" ноги військових та крісло колісне, що рухається само по собі.

Крім того, інформація про здачу в полон 25 військових 38 бригади морської піхоти — фейк, наголошують і в Генштабі.

Ворожі TG-канали поширюють відео, на якому нібито військові 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного "здаються" в полон російським військовим у Мирнограді.

Окремо також поширюються ролики з так званими полоненими, які розповідають, чому "здалися в полон".

Насправді ця інформація не відповідає дійсності. Як повідомили у 38 ОБрМП, згадані в матеріалах прізвища та особи не належать до складу бригади і ніколи не належали. Жодного підтвердженого випадку добровільної здачі в полон військовослужбовців 38-ї ОБрМП у зазначеному районі немає.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "в Україні зростатиме кількість прибічників миру на умовах Росії попри “заляканість” суспільства". Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Центру стратегічної комунікації та інформаційної безпеки, де наголошують, що ця заява не відповідає дійсності.