Российские пропагандистские каналы распространяют фейковое видео, где раненые украинские военные выходят из города Покровск. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

«ВСУ искалеченные выходят из Покровска»: что известно

Верификация видео с помощью специального ПО показала, что оно создано с помощью искусственного интеллекта. На это указывает неестественное произношение, ноши, которые "плывут" в воздухе, "лишние" ноги военных и движущееся само по себе кресло колесное.

Кроме того, информация о сдаче в плен 25 военных 38 бригады морской пехоты — фейк, отмечают и в Генштабе.

Вражеские TG-каналы распространяют видео, на котором якобы военные 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного сдаются в плен российским военным в Мирнограде.

Отдельно также распространяются ролики с так называемыми пленными, рассказывающими, почему "сдались в плен".

На самом деле, эта информация не соответствует действительности. Как сообщили в 38 ОБрМП, упомянутые в материалах фамилии и лица не входят в состав бригады и никогда не принадлежали. Никакого подтвержденного случая добровольной сдачи в плен военнослужащих 38 ОБрМП в указанном районе нет.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "в Украине будет расти количество сторонников мира на условиях России, несмотря на "запуганность" общества". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности, где подчеркивают, что это заявление не соответствует действительности.