Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "в Україні зростатиме кількість прибічників миру на умовах Росії попри “заляканість” суспільства". Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Центру стратегічної комунікації та інформаційної безпеки, де наголошують, що ця заява не відповідає дійсності.

«В Україні зростатиме кількість прибічників миру на умовах Росії»: що відомо

"Мир за російською версією означає капітуляцію: передачу територій, скорочення ЗСУ, відмову від НАТО та фактичне підкорення Москві. За даними КМІС (вересень 2025), 75% українців категорично відкидають такі умови. Кремлівський міф про "простих українців, які хочуть здатися, але їх примушує воювати влада" — вигадка російської пропаганди", – наголошують у Центрі.

Факт: найбільший страх українців — не війна, а повернення "русского мира". Станом на жовтень 2025 року 91% українців ставляться до Росії негативно. І це єдиний стабільний показник, який не "просідає".

"Тому російським спецслужбам доводиться підтримувати величезні ботоферми, щоб створювати ілюзію "втоми" та "готовності до миру будь-якою ціною". І що характерно: у Кремлі, схоже, вже повірили у власні фейки", – додають у Центрі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська пропагандистська машина продовжує поширювати фейки про нібито "жіночі підрозділи" в Україні, намагаючись створити панічні настрої та враження масової мобілізації. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації Центру протидії дезінформації у мережі Telegram.

У повідомленні йдеться, що російські пропагандистські ресурси поширюють дезінформацію про те, що ЗСУ нібито направили до Куп'янська "жіночі підрозділи" через брак чоловіків на фронті. Зокрема, стверджується, що семеро військовослужбовців-жінок залишили свої позиції. При цьому жодних доказів цих заяв не надається. Експерти зазначають, що цей фейк є частиною широкої кампанії Росії, спрямованої на створення враження "масової мобілізації жінок" та посилення панічних настроїв серед громадян.