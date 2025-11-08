Росія вигадала новий міф, щоб посіяти паніку серед українців

Російська пропагандистська машина продовжує поширювати фейки про нібито "жіночі підрозділи" в Україні, намагаючись створити панічні настрої та враження масової мобілізації. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації Центру протидії дезінформації у мережі Telegram.

Жіночі підрозділи ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

У повідомленні йдеться, що російські пропагандистські ресурси поширюють дезінформацію про те, що ЗСУ нібито направили до Куп'янська "жіночі підрозділи" через брак чоловіків на фронті.

Зокрема, стверджується, що семеро військовослужбовців-жінок залишили свої позиції. При цьому жодних доказів цих заяв не надається.

Експерти зазначають, що цей фейк є частиною широкої кампанії Росії, спрямованої на створення враження "масової мобілізації жінок" та посилення панічних настроїв серед громадян.

Такі повідомлення розраховані на психологічний тиск та спробу деморалізувати населення, але реальних підстав для цих тверджень немає.

Аналітики наголошують, що насправді в Україні не передбачено жодних ініціатив щодо заклику жінок на військову службу.

Раніше Центр протидії дезінформації вже спростовував аналогічні фейки: зокрема, про "обов'язкову підготовку жінок до мобілізації" та вигадані посади "радників командирів з ґендерної підготовки".

Усі ці заяви є повністю надуманими та не мають відношення до реальних планів Збройних сил України.

Повідомлення про "жіночі підрозділи" в Куп'янську — типовий приклад інформаційної війни, де головна мета — створення паніки та введення аудиторії в оману.

Українська армія продовжує працювати за стандартними процедурами мобілізації та не залучає жінок до обов'язкової служби на фронті.

