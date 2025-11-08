Россия придумала новый миф, чтобы посеять панику среди украинцев

Российская пропагандистская машина продолжает распространять фейки о якобы "женских подразделениях" в Украине, пытаясь создать панические настроения и впечатление массовой мобилизации. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Центра противодействия дезинформации в сети Telegram.

Женские подразделения ВСУ. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что российские пропагандистские ресурсы распространяют дезинформацию о том, что ВСУ якобы направили в Купянск "женские подразделения" из-за нехватки мужчин на фронте.

В частности, утверждается, что семь военнослужащих-женщин оставили свои позиции. При этом никаких доказательств этих заявлений не предоставляется.

Эксперты отмечают, что данный фейк является частью широкой кампании России, направленной на создание впечатления "массовой мобилизации женщин" и усиление панических настроений среди граждан.

Такие сообщения рассчитаны на психологическое давление и попытку деморализовать население, но реальных оснований для этих утверждений нет.

Аналитики подчеркивают, что на самом деле в Украине не предусмотрено никаких инициатив по призыву женщин на военную службу.

Ранее Центр противодействия дезинформации уже опровергал аналогичные фейки: в частности, о "обязательной подготовке женщин к мобилизации" и вымышленных должностях "советников командиров по гендерной подготовке".

Все эти заявления являются полностью надуманными и не имеют отношения к реальным планам Вооруженных сил Украины.

Сообщения о "женских подразделениях" в Купянске — типичный пример информационной войны, где главная цель — создание паники и введение аудитории в заблуждение.

Украинская армия продолжает работать по стандартным процедурам мобилизации и не привлекает женщин к обязательной службе на фронте.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России уже нарастает паника: ныть начала главная путинская пропагандистка.



