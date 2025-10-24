Рубрики
Кречмаровская Наталия
Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против российских компаний. В Кремле традиционно заявили, что ужесточение санкций их не смущает, однако уже через несколько дней российские пропагандисты начали скулить.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Российская пропагандистка и телеведущая Ольга Скабеева жалуется на нехватку денег для войны. Видео печальных раздумий Скабеевой обнародовал Центр противодействия дезинформации.
По ее словам, понятно, что и у Индии, и у Китая в связи с этим возникнут проблемы.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Великобритании состоялось заседание Коалиции желающих. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новых договоренностях.
Союзники подтвердили военную и финансовую поддержку Украины в следующем году. Об этом он сообщил в ходе общения лидеров стран коалиции желающих и Генсека НАТО с журналистами.
Владимир Зеленский в выступлении по итогам заседания Коалиции желающих поблагодарил лидеров ЕС и Великобритании за поддержку и готовность продолжать помогать.