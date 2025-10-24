Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против российских компаний. В Кремле традиционно заявили, что ужесточение санкций их не смущает, однако уже через несколько дней российские пропагандисты начали скулить.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Российская пропагандистка и телеведущая Ольга Скабеева жалуется на нехватку денег для войны. Видео печальных раздумий Скабеевой обнародовал Центр противодействия дезинформации.

"О снижении прибыли от продажи нефти, это краеугольный вопрос. В рамках дефицита российского бюджета, а война — дорогое дело, они целенаправленно, систематически выбивают эти деньги в нашей стране. Зеленский долбит по НПЗ, а Дональд Трамп ввел антироссийские санкции в отношении двух главных нефтяных гигантов нашей страны”, — отметила она.

По ее словам, понятно, что и у Индии, и у Китая в связи с этим возникнут проблемы.

"А если у них возникнут проблемы, то кому мы ее начнем продавать? Ну, это все не так однозначно и сложно сказать, что это такая очередная мелочь и чепуха. Нет, конечно, не мелочь и даже не чепуха", — подытожила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Великобритании состоялось заседание Коалиции желающих. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новых договоренностях.

Союзники подтвердили военную и финансовую поддержку Украины в следующем году. Об этом он сообщил в ходе общения лидеров стран коалиции желающих и Генсека НАТО с журналистами.

Владимир Зеленский в выступлении по итогам заседания Коалиции желающих поблагодарил лидеров ЕС и Великобритании за поддержку и готовность продолжать помогать.



