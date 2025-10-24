Путін отримає холодний душ: на що розраховують у Кремлі

У Великій Британії відбулося засідання Коаліції охочих. Президент України Володимир Зеленський розповів про нові домовленості.

Союзники підтвердили військову та фінансову підтримку України наступного року. Про це він повідомив під час спілкування лідерів країн коаліції охочих і Генсека НАТО з журналістами.

Володимир Зеленський у виступі за підсумками засідання Коаліції охочих подякував лідерам ЄС та Великої Британії за підтримку та готовність продовжувати допомагати.

“Сьогодні всі партнери підтвердили, що наступного року вони продовжать підтримувати Україну, нашу країну, нашу стійкість, особливо фінансову підтримку, яка є надважливою”, — повідомив президент України.

Зеленський наголосив, що Росія “проводить кампанію терору проти нашої енергетичної системи”, щоб зробити”зимові холоди інструментом мук і тиску на Україну, наш народ і на нашу оборону”.

“Мета — зламати нас, і саме тому лише наша оборона насправді зупиняє Росію від вбивств, руйнування та терору”, — заявив Зеленський.

Непохитну позицію підтвердила прем’єрка Данії Метте Фредеріксен.

“Стратегія Путіна полягала в тому, щоб чекати, поки ми перестанемо допомагати Україні, в якийсь момент він очікував, що ми здамося. Цього ніколи не станеться!”, — наголосила вона.

Велика Британія передасть Україні 5000 нових ракет багатоцільового призначення. Про передачу озброєння повідомив премʼєр Великої Британії Кір Стармер. Стармер також зазначив, що Путін є єдиним, хто не хоче, щоб війна в Україні припинилася.




