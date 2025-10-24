Путин получит холодный душ: на что рассчитывают в Кремле

В Великобритании прошло заседание Коалиции желающих. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новых договоренностях.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Союзники подтвердили военную и финансовую поддержку Украины в следующем году. Об этом он сообщил в ходе общения лидеров стран коалиции желающих и Генсека НАТО с журналистами.

Владимир Зеленский в выступлении по итогам заседания Коалиции желающих поблагодарил лидеров ЕС и Великобритании за поддержку и готовность продолжать помогать.

"Сегодня все партнеры подтвердили, что в следующем году они продолжат поддерживать Украину, нашу страну, нашу устойчивость, особенно финансовую поддержку, которая является сверхважной", — сообщил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что Россия "проводит кампанию террора против нашей энергетической системы", чтобы сделать "зимние холода инструментом мучений и давления на Украину, наш народ и на нашу оборону".

"Цель — сломить нас, и именно поэтому только наша оборона действительно останавливает Россию от убийств, разрушения и террора", — заявил Зеленский.

Непреклонную позицию подтвердила премьер Дании Мэтте Фредериксен.

"Стратегия Путина заключалась в том, чтобы ждать, пока мы перестанем помогать Украине, в какой-то момент он ожидал, что мы сдадимся. Этого никогда не произойдет!", — подчеркнула она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Украина получит весомую помощь — Великобритания передаст Украине 5000 новых ракет многоцелевого назначения. О передаче вооружения сообщил премьер Великобритании Кир Стармер. Стармер также отметил, что Путин единственный, кто не хочет, чтобы война в Украине прекратилась.



