Путин получит холодный душ: на что рассчитывают в Кремле

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Великобритании прошло заседание Коалиции желающих. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новых договоренностях.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Союзники подтвердили военную и финансовую поддержку Украины в следующем году. Об этом он сообщил в ходе общения лидеров стран коалиции желающих и Генсека НАТО с журналистами.
Владимир Зеленский в выступлении по итогам заседания Коалиции желающих поблагодарил лидеров ЕС и Великобритании за поддержку и готовность продолжать помогать.
Зеленский подчеркнул, что Россия "проводит кампанию террора против нашей энергетической системы", чтобы сделать "зимние холода инструментом мучений и давления на Украину, наш народ и на нашу оборону".
Непреклонную позицию подтвердила премьер Дании Мэтте Фредериксен.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Украина получит весомую помощь — Великобритания передаст Украине 5000 новых ракет многоцелевого назначения. О передаче вооружения сообщил премьер Великобритании Кир Стармер. Стармер также отметил, что Путин единственный, кто не хочет, чтобы война в Украине прекратилась.