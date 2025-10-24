logo_ukra

BTC/USD

110273

ETH/USD

3886.12

USD/UAH

42

EUR/UAH

48.77

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Україна отримає нові ракети багатоцільового призначення: кількість вражаюча
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна отримає нові ракети багатоцільового призначення: кількість вражаюча

Премʼєр Великої Британії Кір Стармер розповів про нову допомогу Україні

24 жовтня 2025, 19:47
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Україна отримає вагому допомогу — Велика Британія передасть Україні 5000 нових ракет багатоцільового призначення. 

Україна отримає нові ракети багатоцільового призначення: кількість вражаюча

Обстріл. Ілюстративне фото

Про передачу озброєння повідомив премʼєр Великої Британії Кір Стармер під час спілкування Володимира Зеленського, лідерів країн коаліції охочих і Генсека НАТО з журналістами.

Він заявив про розширення програми підтримки, щоб забезпечити Україну додатковими ракетами напередодні зимового періоду.

Стармер також зазначив, що Путін є єдиним, хто не хоче, щоб війна в Україні припинилася. Британський прем'єр наголосив, що “безпека українців — наша безпека”.

“Сьогодні ми стоїмо з вами сильніше, ніж будь-коли, об'єднані за Україну і об'єднані з президентом Трампом у заклику припинити бойові дії зараз, а переговори початися з нинішньої лінії зіткнення”, — нагадав Стармер.

Він зазначив, що коаліція охочих повинна “підтримувати тиск”, вказавши на санкції США проти найбільших енергетичних компаній Росії.

Стармер, звернувшись до Зеленського зауважив:

“Ви місяцями говорили, що готові до припинення вогню і ви готові зустрітися з Путіним. Проте він продовжує буксувати і грати на час. Путін — єдина людина, яка не хоче зупиняти цю війну”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія “вибиває” енергетичну систему України. Експерти припустили, що ворог хоче “розділити” українську енергосистему по Дніпру та створити таким чином повний блекаут. У Раді не приховують, що проблем з електропостачанням не уникнути. Народний депутат Юрій Камельчук пояснив, но навіть відремонтоване обладнання не гарантує цілодобового світла взимку.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=RrO-NwuYeCA
Теги:

Новини

Всі новини