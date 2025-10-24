Україна отримає нові ракети багатоцільового призначення: кількість вражаюча

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Україна отримає вагому допомогу — Велика Британія передасть Україні 5000 нових ракет багатоцільового призначення.
Обстріл. Ілюстративне фото
Про передачу озброєння повідомив премʼєр Великої Британії Кір Стармер під час спілкування Володимира Зеленського, лідерів країн коаліції охочих і Генсека НАТО з журналістами.
Він заявив про розширення програми підтримки, щоб забезпечити Україну додатковими ракетами напередодні зимового періоду.
Стармер також зазначив, що Путін є єдиним, хто не хоче, щоб війна в Україні припинилася. Британський прем'єр наголосив, що “безпека українців — наша безпека”.
Він зазначив, що коаліція охочих повинна “підтримувати тиск”, вказавши на санкції США проти найбільших енергетичних компаній Росії.
Стармер, звернувшись до Зеленського зауважив:
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія “вибиває” енергетичну систему України. Експерти припустили, що ворог хоче “розділити” українську енергосистему по Дніпру та створити таким чином повний блекаут. У Раді не приховують, що проблем з електропостачанням не уникнути. Народний депутат Юрій Камельчук пояснив, но навіть відремонтоване обладнання не гарантує цілодобового світла взимку.