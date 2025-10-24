Україна отримає нові ракети багатоцільового призначення: кількість вражаюча

Україна отримає вагому допомогу — Велика Британія передасть Україні 5000 нових ракет багатоцільового призначення.

Обстріл. Ілюстративне фото

Про передачу озброєння повідомив премʼєр Великої Британії Кір Стармер під час спілкування Володимира Зеленського, лідерів країн коаліції охочих і Генсека НАТО з журналістами.

Він заявив про розширення програми підтримки, щоб забезпечити Україну додатковими ракетами напередодні зимового періоду.

Стармер також зазначив, що Путін є єдиним, хто не хоче, щоб війна в Україні припинилася. Британський прем'єр наголосив, що “безпека українців — наша безпека”.

“Сьогодні ми стоїмо з вами сильніше, ніж будь-коли, об'єднані за Україну і об'єднані з президентом Трампом у заклику припинити бойові дії зараз, а переговори початися з нинішньої лінії зіткнення”, — нагадав Стармер.

Він зазначив, що коаліція охочих повинна “підтримувати тиск”, вказавши на санкції США проти найбільших енергетичних компаній Росії.

Стармер, звернувшись до Зеленського зауважив:

“Ви місяцями говорили, що готові до припинення вогню і ви готові зустрітися з Путіним. Проте він продовжує буксувати і грати на час. Путін — єдина людина, яка не хоче зупиняти цю війну”.

