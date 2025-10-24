Украина получит новые ракеты многоцелевого назначения: количество впечатляющее

Украина получит весомую помощь – Великобритания передаст Украине 5000 новых ракет многоцелевого назначения.

Обстрел. Иллюстративное фото

О передаче вооружения сообщил премьер Великобритании Кир Стармер во время общения Владимира Зеленского, лидеров стран коалиции желающих и Генсека НАТО с журналистами.

Он заявил о расширении программы поддержки, чтобы обеспечить Украину дополнительными ракетами в преддверии зимнего периода.

Стармер также отметил, что Путин единственный, кто не хочет, чтобы война в Украине прекратилась. Британский премьер подчеркнул, что "безопасность украинцев — наша безопасность".

"Сегодня мы стоим с вами сильнее, чем когда-либо, объединенные за Украину и объединенные с президентом Трампом в призыве прекратить боевые действия сейчас, а переговоры начаться с нынешней линии столкновения", — напомнил Стармер.

Он отметил, что коалиция желающих должна "поддерживать давление", указав на санкции США против крупнейших энергетических компаний России.

Стармер, обратившись к Зеленскому, заметил:

"Вы месяцами говорили, что готовы к прекращению огня и вы готовы встретиться с Путиным. Однако он продолжает буксовать и играть на время. Путин — единственный человек, не желающий останавливать эту войну".

