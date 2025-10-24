Украина получит новые ракеты многоцелевого назначения: количество впечатляющее

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Украина получит весомую помощь – Великобритания передаст Украине 5000 новых ракет многоцелевого назначения.
Обстрел. Иллюстративное фото
О передаче вооружения сообщил премьер Великобритании Кир Стармер во время общения Владимира Зеленского, лидеров стран коалиции желающих и Генсека НАТО с журналистами.
Он заявил о расширении программы поддержки, чтобы обеспечить Украину дополнительными ракетами в преддверии зимнего периода.
Стармер также отметил, что Путин единственный, кто не хочет, чтобы война в Украине прекратилась. Британский премьер подчеркнул, что "безопасность украинцев — наша безопасность".
Он отметил, что коалиция желающих должна "поддерживать давление", указав на санкции США против крупнейших энергетических компаний России.
Стармер, обратившись к Зеленскому, заметил:
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия "выбивает" энергетическую систему Украины. Эксперты предположили, что враг хочет разделить украинскую энергосистему по Днепру и создать таким образом полный блекаут. В Раде не скрывают, что проблем с электроснабжением не избежать. Народный депутат Юрий Камельчук объяснил, но даже отремонтированное оборудование не гарантирует круглосуточный свет зимой.