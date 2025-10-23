logo_ukra

Війна з Росією Нардепи готуються до найгіршого: невтішний прогноз вже не приховують в Раді
Нардепи готуються до найгіршого: невтішний прогноз вже не приховують в Раді

Народний депутат Камельчук розповів про проблеми, які виникнуть з електропостачанням взимку

Росія “вибиває” енергетичну систему України. Експерти припустили, що ворог хоче “розділити” українську енергосистему по Дніпру та створити таким чином повний блекаут. У Раді не приховують, що проблем з електропостачанням не уникнути. 

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Юрій Камельчук пояснив, но навіть відремонтоване обладнання не гарантує цілодобового світла взимку.

За його словами, причина такої ситуації полягає у знищеній ворожими обстрілами енергетичній інфраструктурі, пошкоджених блоках генерації та нестачі балансуючих потужностей гідроенергетики, які ще відновлюються.

“Зараз планується запуск лише 200 мегават із 2-х гігават запланованих потужностей”, — пояснив народний депутат. 

Однак, за словами політика, є і позитивні новини — новий вітропарк у Закарпатті, який ще не повністю запущений.

“Його потенціал справді вражає. І можливості, які там відкриваються, будуть працювати не тільки на ту територію, вони для всієї України стануть рятівним колом. Якщо поки що, умовно, ми там можемо побачити до 100 МВт свіжого вітру, то для того, щоб перекрити всі наші проблеми, це років 5, напевно, треба в такій же інтенсивності будувати”, — пояснив він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що влада живе у паралельній реальності, поки країна виживає під обстрілами. Про це заявила народна депутатка Софія Федина. За її словами, коли горять будинки, гинуть люди, а міста залишаються без світла і води, влада мала б об’єднати ресурси, щоб захистити цивільних. Однак всі пропозиції народних депутатів відхиляють. Народна депутатка заявила, що замість оборони влада переслідує опозицію та волонтерів.




Джерело: https://t.me/novynylive/172123
