Нардепи готуються до найгіршого: невтішний прогноз вже не приховують в Раді

Росія “вибиває” енергетичну систему України. Експерти припустили, що ворог хоче “розділити” українську енергосистему по Дніпру та створити таким чином повний блекаут. У Раді не приховують, що проблем з електропостачанням не уникнути.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Юрій Камельчук пояснив, но навіть відремонтоване обладнання не гарантує цілодобового світла взимку.

За його словами, причина такої ситуації полягає у знищеній ворожими обстрілами енергетичній інфраструктурі, пошкоджених блоках генерації та нестачі балансуючих потужностей гідроенергетики, які ще відновлюються.

“Зараз планується запуск лише 200 мегават із 2-х гігават запланованих потужностей”, — пояснив народний депутат.

Однак, за словами політика, є і позитивні новини — новий вітропарк у Закарпатті, який ще не повністю запущений.

“Його потенціал справді вражає. І можливості, які там відкриваються, будуть працювати не тільки на ту територію, вони для всієї України стануть рятівним колом. Якщо поки що, умовно, ми там можемо побачити до 100 МВт свіжого вітру, то для того, щоб перекрити всі наші проблеми, це років 5, напевно, треба в такій же інтенсивності будувати”, — пояснив він.

