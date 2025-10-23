Нардепи готуються до найгіршого: невтішний прогноз вже не приховують в Раді

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Росія “вибиває” енергетичну систему України. Експерти припустили, що ворог хоче “розділити” українську енергосистему по Дніпру та створити таким чином повний блекаут. У Раді не приховують, що проблем з електропостачанням не уникнути.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Народний депутат Юрій Камельчук пояснив, но навіть відремонтоване обладнання не гарантує цілодобового світла взимку.
За його словами, причина такої ситуації полягає у знищеній ворожими обстрілами енергетичній інфраструктурі, пошкоджених блоках генерації та нестачі балансуючих потужностей гідроенергетики, які ще відновлюються.
Однак, за словами політика, є і позитивні новини — новий вітропарк у Закарпатті, який ще не повністю запущений.
