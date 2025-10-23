Нардепы готовятся к худшему: неутешительный прогноз уже не скрывают в Раде

Рубрики
Россия "выбивает" энергетическую систему Украины. Эксперты предположили, что враг хочет разделить украинскую энергосистему по Днепру и создать таким образом полный блекаут. В Раде не скрывают, что проблем с электроснабжением не избежать.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народный депутат Юрий Камельчук объяснил, но даже отремонтированное оборудование не гарантирует круглосуточный свет зимой.
По его словам, причина такой ситуации заключается в уничтоженной вражескими обстрелами энергетической инфраструктуре, поврежденных блоках генерации и недостатке балансирующих мощностей возобновляемых гидроэнергетики.
Однако, по словам политика, есть и положительные новости — новый еще не полностью запущенный ветропарк в Закарпатье.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что власти живут в параллельной реальности, пока страна выживает под обстрелами. Об этом заявила народный депутат София Федина. По ее словам, когда горят дома, гибнут люди, а города остаются без света и воды, власти должны объединить ресурсы, чтобы защитить гражданских. Однако все предложения народных депутатов отклоняются. Народная депутат заявила, что вместо обороны власти преследуют оппозицию и волонтеров.