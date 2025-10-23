Нардепы готовятся к худшему: неутешительный прогноз уже не скрывают в Раде

Россия "выбивает" энергетическую систему Украины. Эксперты предположили, что враг хочет разделить украинскую энергосистему по Днепру и создать таким образом полный блекаут. В Раде не скрывают, что проблем с электроснабжением не избежать.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Юрий Камельчук объяснил, но даже отремонтированное оборудование не гарантирует круглосуточный свет зимой.

По его словам, причина такой ситуации заключается в уничтоженной вражескими обстрелами энергетической инфраструктуре, поврежденных блоках генерации и недостатке балансирующих мощностей возобновляемых гидроэнергетики.

"Сейчас планируется запуск только 200 мегаватт из 2-х гигаватт запланированных мощностей", — пояснил народный депутат.

Однако, по словам политика, есть и положительные новости — новый еще не полностью запущенный ветропарк в Закарпатье.

"Его потенциал действительно поражает. И возможности, которые там открываются, будут работать не только на ту территорию, они для всей Украины станут спасительным кругом. Если пока, условно, мы там можем увидеть до 100 МВт свежего ветра, то для того чтобы перекрыть все наши проблемы, это лет 5, наверное, нужно в такой же интенсивности строить”, — пояснил он.

