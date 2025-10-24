У Росії уже наростає паніка: скиглити почала головна путінська пропагандистка

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення санкцій проти російських компаній. У Кремлі традиційно заявили, що посилення санкцій їх не бентежить, однак уже за кілька днів російські пропагандисти почали скиглити.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Російська пропагандистка та телеведуча Ольга Скабєєва скаржиться на брак грошей для війни. Відео сумних роздумів Скабєєвої оприлюднив Центр протидії дезінформації.

“Щодо зниження прибутку від продажу нафти, це наріжне питання. У рамках дефіциту російського бюджету, а війна — дорога справа, вони цілеспрямовано, систематично вибивають ці гроші в нашій країні. Зеленський довбає по НПЗ, а Дональд Трамп ввів антиросійські санкції щодо двох головних нафтових гігантів нашої країни”, — зазначила вона.

За її словами, зрозуміло, що і в Індії, і у Китаю у зв'язку з цим виникнуть проблеми.

“А якщо у них виникнуть проблеми, то кому ми її почнемо продавати? Ну, це все не так однозначно і складно сказати, що це така чергова дрібниця і нісенітниця. Ні, звичайно, не дрібниця і навіть не нісенітниця”, — підсумувала вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Великій Британії відбулося засідання Коаліції охочих. Президент України Володимир Зеленський розповів про нові домовленості.

Союзники підтвердили військову та фінансову підтримку України наступного року. Про це він повідомив під час спілкування лідерів країн коаліції охочих і Генсека НАТО з журналістами.

Володимир Зеленський у виступі за підсумками засідання Коаліції охочих подякував лідерам ЄС та Великої Британії за підтримку та готовність продовжувати допомагати.



