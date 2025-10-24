logo_ukra

BTC/USD

110591

ETH/USD

3911.32

USD/UAH

42

EUR/UAH

48.77

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Росії уже наростає паніка: скиглити почала головна путінська пропагандистка
commentss НОВИНИ Всі новини

У Росії уже наростає паніка: скиглити почала головна путінська пропагандистка

Російська пропагандистка Скабєєва почала скаржитися на брак грошей для війни Росії проти України

24 жовтня 2025, 22:22
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення санкцій проти російських компаній. У Кремлі традиційно заявили, що посилення санкцій їх не бентежить, однак уже за кілька днів російські пропагандисти почали скиглити.

У Росії уже наростає паніка: скиглити почала головна путінська пропагандистка

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Російська пропагандистка та телеведуча Ольга Скабєєва скаржиться на брак грошей для війни. Відео сумних роздумів Скабєєвої оприлюднив Центр протидії дезінформації. 

“Щодо зниження прибутку від продажу нафти, це наріжне питання. У рамках дефіциту російського бюджету, а війна — дорога справа, вони цілеспрямовано, систематично вибивають ці гроші в нашій країні. Зеленський довбає по НПЗ, а Дональд Трамп ввів антиросійські санкції щодо двох головних нафтових гігантів нашої країни”, — зазначила вона.

За її словами, зрозуміло, що і в Індії, і у Китаю у зв'язку з цим виникнуть проблеми.

“А якщо у них виникнуть проблеми, то кому ми її почнемо продавати? Ну, це все не так однозначно і складно сказати, що це така чергова дрібниця і нісенітниця. Ні, звичайно, не дрібниця і навіть не нісенітниця”, — підсумувала вона. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Великій Британії відбулося засідання Коаліції охочих. Президент України Володимир Зеленський розповів про нові домовленості. 

Союзники підтвердили військову та фінансову підтримку України наступного року. Про це він повідомив під час спілкування лідерів країн коаліції охочих і Генсека НАТО з журналістами. 

Володимир Зеленський у виступі за підсумками засідання Коаліції охочих подякував лідерам ЄС та Великої Британії за підтримку та готовність продовжувати допомагати.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/reel/1355983212838490/
Теги:

Новини

Всі новини