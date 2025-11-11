Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "в Украине будет расти количество сторонников мира на условиях России, несмотря на "запуганность" общества". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности, где подчеркивают, что это заявление не соответствует действительности.

«В Украине будет расти количество приверженцев мира на условиях России»: что известно

"Мир по российской версии означает капитуляцию: передачу территорий, сокращение ВСУ, отказ от НАТО и фактическое покорение Москве. По данным КМИС (сентябрь 2025), 75% украинцев категорически исключают такие условия. Кремлевский миф о "простых украинцах, которые хотят сдаться, но их заставляет воевать власть" — вымысел российской пропаганды", – отмечают в Центре.

Факт: наибольший страх украинцев – не война, а возвращение русского мира. По состоянию на октябрь 2025 91% украинцев относятся к России негативно. И это единственный стабильный показатель, который не проседает.

" Поэтому российским спецслужбам приходится поддерживать огромные ботофермы, чтобы создавать иллюзию усталости и готовности к миру любой ценой. И что характерно: в Кремле, похоже, уже поверили в свои фейки", – добавляют в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская пропагандистская машина продолжает распространять фейки о якобы "женских подразделениях" в Украине, пытаясь создать панические настроения и впечатления массовой мобилизации. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Центра противодействия дезинформации в сети Telegram.

В сообщении говорится, что российские пропагандистские ресурсы распространяют дезинформацию о том, что ВСУ якобы направили в Купянское "женские подразделения" за неимением мужчин на фронте. В частности, утверждается, что семь военнослужащих-женщин покинули свои позиции. При этом никаких доказательств эти заявления не предоставляются. Эксперты отмечают, что этот фейк является частью широкой кампании России, направленной на создание впечатления массовой мобилизации женщин и усиление панических настроений среди граждан.