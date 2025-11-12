На Покровском направлении в районе города Родинское украинские военные зашли внутрь города и вытеснили противника с большинства позиций, теперь укрепрайон частично под нашим контролем, но это только начало. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

«Мы уже в городе и это преимущество», – что делается на Покровском направлении

"Впереди очень тяжелая работа, быстрого решения нет, операция идет шаг за шагом, под плотным огнем и с подготовкой потому что командование дает максимум, но момент будет на стороне терпящего и работающего согласно плану.

Главная задача сейчас это закрепить плацдарм: не отдавать уже захваченного, укрепить линию и создать коридор для продвижения. Следующий этап – давление на юг + отбросить врага от восточных кварталов города, и одновременно контролировать север, чтобы не дать ему обойти фланги", – отмечает военный.

Он отметил, что движение должно быть скоординировано и осторожно: зачистки улиц, контроль высот и узлов коммуникаций, запасные направления эвакуации и подвоза, все это сейчас решает судьбу плацдарма.

"Так держитесь бойцы, шаг за шагом, метр за метром. Это тяжело, но мы уже в городе и это, я считаю, наше преимущество!", – подчеркнул Мучной.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские пропагандистские каналы распространяют фейковое видео, где якобы раненые украинские военные выходят из города Покровск. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО. Верификация видео с помощью специального ПО показала, что оно создано с помощью искусственного интеллекта. На это указывает неестественное произношение, носилки, "плывущие" в воздухе, "лишние" ноги военных и кресло колесное, движущееся само по себе.