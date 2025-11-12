На Мирноградском направлении противник давит к востоку от Мирнограда и идет вдоль трассы, продвижение пока точечное, без надежного закрепления. Об этом сообщает военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

Россияне стирают с лица земли этот город ФАБ-3000

"Сейчас образуется серая зона, пид*рчуки шарятся краями, пробуют втиснуться в дорожную полосу но полностью не заходят, потому что наши бойцы там еще работают и не дают им укрепиться, по сути здесь происходит методическая подборка.

Параллельно с этим идет другая грязная работа жесткими ударами ФАБ-3000 по высоткам. Враг не просто бьет, он стирает дома с лица земли, выводит из строя опорные точки, где могли бы сохраняться наши позиции. Когда высотки превращаются в руины — это автоматически расшатывает систему города, связи рвутся, коридоры перемещения закрыты, логистика минусируется!" – сообщает военный.

По его словам, борьба идет уже на другом уровне: интенсивность ударов возросла, тактика врага более серьезная, ситуация обострилась.

"Главное сейчас, не дать рус*кам закрепиться на трассе, контролировать серую зону и работать по уязвимым точкам, чтобы восстановить баланс. Держать работу, не сбрасывать осторожность и не позволять им превратить продвижение в постоянный рубеж", – подчеркнул "Мучной".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Покровском направлении в районе города Родинское украинские военные зашли внутрь города и вытеснили противника с большинства позиций, теперь укрепрайон частично под нашим контролем, но это только начало. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".