Глава української держави Володимир Зеленський дав інтерв’ю виданню Bloomberg, у якому прокоментував стан справ на Покровському напрямку. Президент зазначив, що рішення про виведення військ з Покровська чи інших населених пунктів мають приймати військові командири на місцях.

Зеленський зробив заяву про виведення військ з Покровська

"Ніхто не змушує їх померти заради руїн. Я підтримаю наших солдатів, особливо командирів, які там перебувають, у тому, як вони можуть контролювати ситуацію. Або це занадто дорого для нас – найважливішим для нас є наші солдати", – сказав президент України.

Він визнав, що Україна зіткнулася з "дуже складною" ситуацією в місті Покровськ. Росія домагається перемоги в Покровську, щоб спробувати переконати Трампа, що Україна повинна вийти з усієї східної Донеччини, щоб закінчити війну – вважає Зеленський.

"Ми не можемо покинути східну Україну. Ніхто цього не зрозуміє, люди цього не зрозуміють. І головне – ніхто не гарантує вам, що якщо вони захоплять те чи інше місто, вони не будуть рухатися далі. Стримуючого фактора немає", – сказав президент.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Мирноградському напрямку противник давить зі сходу від Мирнограда і йде вздовж траси, просування поки що точкове, без надійного закріплення. Про це повідомляє військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".

"Зараз утворюється сіра зона, під*рчуки шаряться краями, пробують втиснутися в дорожню смугу але повністю не заходять, бо наші бійці там ще працюють і не дають їм укріпитися, по суті тут відбувається методичне підбирання. Паралельно з цим, йде інша брудна робота жорсткими ударами ФАБ-3000 по висотках. Ворог не просто б’є, він стирає будинки з лиця землі, виводить з ладу опорні точки, де могли б зберігатися наші позиції. Коли висотки перетворюються на руїни — це автоматично розхитує систему міста, зв’язки рвуться, коридори переміщення закриті, логістика мінусується!" – повідомляє військовий.