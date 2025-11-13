В Украине с нуля обучают колумбийских добровольцев, которые дальше воюют в рядах Сил обороны Украины. Колумбийцы имеют возможность быстро приобщаться к Вооруженным силам Украины. Те, кто уже более опытный, вместе с ВСУ выбивают российских захватчиков из Сумской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

Колумбийские добровольцы. Фото 47 омбр "Магура"

"Проект привлечения иностранных добровольцев в 47 ОМБр "Магура" постоянно масштабируется. С помощью государственных программ они могут быстро присоединиться в ряды ВСУ. А в 47-й всех их обучают с нуля — здесь и слаживание, и стрельба, и десантирование с М113 и зачистка окопов", — говорится в сообщении.

При этом, пока колумбийские новобранцы проходят обучение на полигонах, их более опытные земляки отбивают у оккупантов украинскую землю на Сумщине.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский дал интервью изданию Bloomberg, в котором прокомментировал положение дел в Покровском направлении. Президент отметил, что решение о выводе войск из Покровска или других населённых пунктов должны принимать военные командиры на местах.

"Никто не заставляет их умереть ради руин. Я поддержу наших солдат, особенно находящихся там командиров в том, как они могут контролировать ситуацию. Или это слишком дорого для нас – важнейшим для нас наши солдаты", – сказал президент Украины.

Он признал, что Украина столкнулась с "очень сложной" ситуацией в Покровске. Россия добивается победы в Покровске, чтобы попытаться убедить Трампа, что Украина должна выйти из всей восточной Донетчины, чтобы закончить войну – считает Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – окончания войны не будет: действительно ли в РФ стартовала скрытая мобилизация.



