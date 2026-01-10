Українців попередили про жорсткі відключення світла: у Раді стривожили заявою

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
З великою ймовірністю наступний тиждень буде одним з найскладніших в енергетиці України. Зокрема, споживання електроенергії зростатиме на тлі значного похолодання. Про це в ефірі каналу “КИЇВ24” розповів нардеп, член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк.
Вимкнення світла. Фото: із відкритих джерел
Парламентар припустив, що росіяни свідомо можуть готуватися, аби завдати масованого удару вже наступного тижня, коли посиляться морози.
Читайте також на порталі "Коментарі" — вночі проти 10 січня країна-агресор атакувала об’єкти інфраструктури у Кривому Розі Дніпропетровської області. Поранення отримали двоє осіб. У місті є проблеми з електропостачанням. Про це повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Через наслідки нічних ударів у Кривому Розі без електрики залишаються декілька мікрорайонів: Саксаганський та частина Покровського.
Також видання "Коментарі" повідомляло – після російської терористичної атаки на Львівську область у ніч проти 9 грудня в одному з селищ на околиці Львова раптово пропало газопостачання.
Також "Коментарі" повідомляли – щиро хочеться, щоб всі ці сокольнікі, арбати, таганки, прєсні і решта локацій у столиці фашизму підстрибували від ударів і горіли, як сьогодні вночі Київ. І тут як не згадати обіцянку президента Зеленського від 27 вересня минулого року, коли він прямо сказав: "Якщо погрожують блекаутом, наприклад, у столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут у столиці Росії". Про це розповів нардеп Володимир Ар’єв.