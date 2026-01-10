Українців попередили про жорсткі відключення світла: у Раді стривожили заявою

З великою ймовірністю наступний тиждень буде одним з найскладніших в енергетиці України. Зокрема, споживання електроенергії зростатиме на тлі значного похолодання. Про це в ефірі каналу “КИЇВ24” розповів нардеп, член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк.

Вимкнення світла. Фото: із відкритих джерел

Парламентар припустив, що росіяни свідомо можуть готуватися, аби завдати масованого удару вже наступного тижня, коли посиляться морози.

“З великою ймовірністю, ворог використає цей шанс для того, аби завдати чергового удару по українській енергетиці”, — висловився він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — вночі проти 10 січня країна-агресор атакувала об’єкти інфраструктури у Кривому Розі Дніпропетровської області. Поранення отримали двоє осіб. У місті є проблеми з електропостачанням. Про це повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Через наслідки нічних ударів у Кривому Розі без електрики залишаються декілька мікрорайонів: Саксаганський та частина Покровського.

Також видання "Коментарі" повідомляло – після російської терористичної атаки на Львівську область у ніч проти 9 грудня в одному з селищ на околиці Львова раптово пропало газопостачання.

Також "Коментарі" повідомляли – щиро хочеться, щоб всі ці сокольнікі, арбати, таганки, прєсні і решта локацій у столиці фашизму підстрибували від ударів і горіли, як сьогодні вночі Київ. І тут як не згадати обіцянку президента Зеленського від 27 вересня минулого року, коли він прямо сказав: "Якщо погрожують блекаутом, наприклад, у столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут у столиці Росії". Про це розповів нардеп Володимир Ар’єв.



