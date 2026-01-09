Щиро хочеться, щоб всі ці сокольнікі, арбати, таганки, прєсні і решта локацій у столиці фашизму підстрибували від ударів і горіли, як сьогодні вночі Київ. І тут як не згадати обіцянку президента Зеленського від 27 вересня минулого року, коли він прямо сказав: "Якщо погрожують блекаутом, наприклад, у столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут у столиці Росії". Про це розповів нардеп Володимир Ар’єв.

Ракета Фламінго. Фото: з відкритих джерел

"Так може нарешті треба виконати обіцянку? Око за око, чи ні? Верховний головнокомандувач мав бути впевнений, що є чим відповісти, коли таке заявляв. У нас же є ракети "Фламінго"? Було багато піару, тож варто продемонструвати, які вони в дії, ні?", – зазначив політик.

Володимир Ар’єв нагадує, що називалася кількість у 3000 крилатих ракет, які Зеленський обіцяв під час виступу у Верховній Раді в листопаді 2024-го поставити для ударів по РФ.

"Може час віддати наказ бити по москві, якщо вони є? Балачками не відібʼємось. Російський фашизм розуміє лише мову сили. А на питання чому москва живе спокійно, відповіді нема", – обурився нардеп.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Міноборони РФ заявили, що, як відповідь на вигадану атаку ЗСУ по резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Новгородській області завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного та морського базування, у тому числі рухомим ґрунтовим ракетним комплексом середньої дальності "Орєшнік".

Також видання "Коментарі" повідомляло – рівень радіації та шкідливих речовин у повітрі після ракетної атаки Львова та області знаходиться в межах норми. Як передає портал "Коментарі", про це у соцмережах заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький.



