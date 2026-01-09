Росіяни накрили вогнем Львівщину: що відомо про рівень радіації у регіоні

Рівень радіації та шкідливих речовин у повітрі після ракетної атаки Львова та області знаходиться в межах норми. Як передає портал "Коментарі", про це у соцмережах заявив голова Львівської ОВ Максим Козицький.

Вибухи у Львівській області. Фото: з відкритих джерел

"Провели лабораторні дослідження на місці ракетної атаки у Львові. Радіаційне тло в межах норми. Перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі не виявили", – зазначив голова Львівщини.

Читайте також на порталі "Коментарі" — увечері 8 січня російські війська завдали ракетного удару по об'єктах інфраструктури у Львові. Атаку було зафіксовано о 23:47, повідомили у повітряному командуванні "Захід".

За наявною інформацією, по місту було застосовано балістичну ракету. Повітряна мета рухалася балістичною траєкторією зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину, що суттєво ускладнює її перехоплення.

Тип ракети, якою російські війська атакували Львів, остаточно не встановлено. Його визначать після детального вивчення всіх елементів ракети, виявлених дома попадання.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у всій Україні ввечері 8 січня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Крім того, до столиці та області летіла група "Шахедів".

Якщо про загрозу ударних дронів для Києва повідомляли моніторингові групи та місцева влада, то про цілі у напрямку Львова не повідомляли, але там прогриміли вибухи. Це підтвердив і міський голова Андрій Садовий.

Раніше "Коментарі" писали – у ніч проти 9 січня країна-агресор вкотре завдала масованого удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки загинули щонайменше чотири особи.



