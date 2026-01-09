Во Львове прогремели мощные взрывы: в Украине масштабная воздушная тревога (ОБНОВЛЕНО)

По всей Украине вечером 8 января объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Кроме того, в столицу и область летела группа "Шахедов".

В Украине объявлена ​​воздушная тревога. Фото: из открытых источников

Если об угрозе ударных дронов для Киева сообщали мониторинговые группы и местные власти, то о целях в направлении Львова не сообщали, но там прогремели взрывы. Это подтвердил и городской голова Андрей Садовый.

"Во Львове слышны взрывы!!! Все в укрытие!" – подчеркнул он в соцсетях.

Телеграмм-каналы пишут, что взрывы на Львовщине были слышны даже на Тернопольщине и других соседних областях. Не исключают, что это мог быть "Орешник".

"После объявления воздушной тревоги во Львове было слышно серию взрывов. Сейчас выясняем, что именно произошло, были ли это прилеты и в каком районе. Работаем со всеми службами. Будем оперативно информировать о ситуации в городе", — добавил позже Садовый.

Между тем, городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что столица находится под атакой БпЛА. Над городом их насчитывалось около 15.

"В Дарницком районе БПЛА упал во дворе жилого дома. Частично поврежден магазин рядом с домом. Пожаров и пострадавших нет. Также один БпЛА сейчас над центром города", – отметил Кличко.

По состоянию на 00.07 председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в области атаки подвергся объект критической инфраструктуры.

"Больше информации – впоследствии. Пожалуйста, до отбоя оставайтесь в укрытиях", – отметил Козицкий.

Фиксируют также новые падения обломков в Киеве. По словам Виталия Кличко, в Днепровском районе возникло возгорание в нежилом здании. В Печерском – возгорание в жилом доме. По другому адресу на Печерске горят авто во дворе жилого дома. На места отправились экстренные службы.

Что известно по состоянию на 1:00

Мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что пока не известно, был ли это удар "Орешником". Информацию, по его словам, предоставят военные.

"Есть прилет по объекту критической инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы, идет ликвидация пожара. Информации о пострадавших пока нет. Гражданские объекты и жилые дома города не пострадали", — отметил Садовый.

Первый официальный комментарий представили также в Воздушных силах ВСУ. Там сообщили, что 8.01.2026 около 23.30 была объявлена ​​ракетная опасность по всей территории Украины, из-за угрозы применения противником баллистических ракет с полигона "Капустин Яр".

"Зафиксированы взрывы во Львовской области. Информация уточняется", – отметили в Воздушных силах.

В то же время глава Львовской ОВА Максим Козицкий подчеркнул, что этой ночью могут быть новые угрозы.

"В случае объявления воздушной тревоги немедленно перейдите в укрытие", — написал он в соцсетях.

Между тем, местные паблики пишут, что на Львовщине уже фиксируют проблемы с газоснабжением.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", посольство Соединенных Штатов Америки в Украине предупредило о возможном массированном российском ударе в ближайшие дни. В то же время, мониторинговые паблики пишут о вероятной угрозе применения врагом ракеты "Орешник".