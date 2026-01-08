logo

commentss НОВОСТИ Все новости

Посольство США предупредило о «значительном ударе» по Украине: мониторы пишут об «Орешнике»

Ряд мониторинговых каналов сообщил о подозрительной активности на российском полигоне Капустин Яр

8 января 2026, 20:54
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине предупредило о возможном массированном российском ударе в ближайшие дни.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

В то же время, мониторинговые паблики пишут о вероятной угрозе применения врагом ракеты "Орешник".

Американское посольство в Киеве официально предупредило о возможной серьезной авиационной атаке по Украине в ближайшие дни. Ведомство также призвало граждан быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительном авиаударе, который может произойти в любой момент в течение следующих нескольких дней. Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США готовы немедленно скрыться в случае объявления воздушной тревоги", — говорится в сообщении от 8 января.

Тем временем ряд мониторинговых каналов сообщили о подозрительной активности на российском полигоне Капустин Яр.

"В районе полигона Капустин Яр, откуда Россия запустила ракету "Орешник", зафиксирована нетипичная активность, есть информация о ее возможном применении", — пишут Telegram-каналы.

Отмечается, что под особой угрозой воздуха находятся Киев и область, а также Днепровщина.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский заявил, что есть информация о возможном новом массированном российском ударе уже этой ночью. В этой связи жителей призывают внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, не игнорировать их и своевременно спускаться в укрытие. По его словам, за день уже зафиксированы новые российские удары. В частности, атаки были направлены по энергетической инфраструктуре и гражданскому сектору. В Кривом Роге под обстрел попали жилые дома.



Источник: https://ua.usembassy.gov/security-alert-u-s-embassy-kyiv-ukraine-january-8-2026/
