Посольство США попередило про «значний удар» по Україні: монітори пишуть про «Орєшнік»

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні попередило про можливий масований російський удар найближчими днями.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

Водночас моніторингові пабліки пишуть про ймовірну загрозу застосування ворогом ракети "Орєшнік".

Американське посольство у Києві офіційно попередило про можливу серйозну авіаційну атаку по Україні найближчими днями. Відомство також закликало громадян бути обережними та дотримуватися заходів безпеки.

"Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значний авіаудар, який може статися в будь-який момент протягом наступних кількох днів. Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні від 8 січня.

Тим часом низка моніторингових каналів повідомили про підозрілу активність на російському полігоні Капустин Яр.

"У районі полігону Капустин Яр, звідки Росія запустила ракету "Орєшнік", зафіксована нетипова активність, є інформація про її можливе застосування", — пишуть Telegram-канали.

Зазначається, що під особливою загрозою з повітря перебувають Київ та область, а також Дніпровщина.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Володимир Зеленський заявив, що є інформація про можливий новий масований російський удар уже цієї ночі. У зв’язку з цим мешканців закликають уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, не ігнорувати їх і своєчасно спускатися в укриття. За його словами, протягом дня уже зафіксовано нові російські удари. Зокрема, атаки були спрямовані по енергетичній інфраструктурі та цивільному сектору. У Кривому Розі під обстріл потрапили житлові будинки.