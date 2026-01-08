logo_ukra

BTC/USD

90953

ETH/USD

3115.12

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

50.18

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Посольство США попередило про «значний удар» по Україні: монітори пишуть про «Орєшнік»
commentss НОВИНИ Всі новини

Посольство США попередило про «значний удар» по Україні: монітори пишуть про «Орєшнік»

Низка моніторингових каналів повідомили про підозрілу активність на російському полігоні Капустин Яр

8 січня 2026, 20:54
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні попередило про можливий масований російський удар найближчими днями.

Посольство США попередило про «значний удар» по Україні: монітори пишуть про «Орєшнік»

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

Водночас моніторингові пабліки пишуть про ймовірну загрозу застосування ворогом ракети "Орєшнік". 

Американське посольство у Києві офіційно попередило про можливу серйозну авіаційну атаку по Україні найближчими днями. Відомство також закликало громадян бути обережними та дотримуватися заходів безпеки.

"Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значний авіаудар, який може статися в будь-який момент протягом наступних кількох днів. Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні від 8 січня.

Тим часом низка моніторингових каналів повідомили про підозрілу активність на російському полігоні Капустин Яр. 

"У районі полігону Капустин Яр, звідки Росія запустила ракету "Орєшнік", зафіксована нетипова активність, є інформація про її можливе застосування", — пишуть Telegram-канали. 

Зазначається, що під особливою загрозою з повітря перебувають Київ та область, а також Дніпровщина.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Володимир Зеленський заявив, що є інформація про можливий новий масований російський удар уже цієї ночі. У зв’язку з цим мешканців закликають уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, не ігнорувати їх і своєчасно спускатися в укриття. За його словами, протягом дня уже зафіксовано нові російські удари. Зокрема, атаки були спрямовані по енергетичній інфраструктурі та цивільному сектору. У Кривому Розі під обстріл потрапили житлові будинки.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://ua.usembassy.gov/security-alert-u-s-embassy-kyiv-ukraine-january-8-2026/
Теги:

Новини

Всі новини