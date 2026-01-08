logo_ukra

BTC/USD

91282

ETH/USD

3131.29

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

50.18

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський попереджає про масований обстріл України найближчим часом: яка ситуація по містам
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський попереджає про масований обстріл України найближчим часом: яка ситуація по містам

Президент попередив про ризик нового масованого російського удару та повідомив про складну ситуацію з енергопостачанням у низці регіонів після атак по інфраструктурі

8 січня 2026, 19:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Протягом усього дня уряд та всі профільні служби доповідали про ліквідацію наслідків російських ударів по українській інфраструктурі. Роботи тривають цілодобово, зокрема в регіонах, які найбільше постраждали від атак.

Зеленський попереджає про масований обстріл України найближчим часом: яка ситуація по містам

Зеленський про масований обстріл України

Найскладніша ситуація склалася на Дніпровщині та в Запорізькій області, де після ударів по критичній інфраструктурі виникли серйозні перебої з електропостачанням і забезпеченням. До відновлювальних робіт залучені всі необхідні ресурси, ремонтні бригади, комунальні служби, підрозділи ДСНС та енергетичні компанії працюють без перерв.

У Запорізькій області енергопостачання вдалося відновити ще вдень — за графіками. Водночас у Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі, Павлограді та низці інших міст і громад Дніпровщини роботи з відновлення тривають досі.

Протягом дня зафіксовано і нові російські удари. Зокрема, атаки були спрямовані по енергетичній інфраструктурі та цивільному сектору. У Кривому Розі під обстріл потрапили житлові будинки.

Окремо наголошується, що є інформація про можливий новий масований російський удар уже цієї ночі. У зв’язку з цим мешканців закликають уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, не ігнорувати їх і своєчасно спускатися в укриття.

Президент доручив уряду максимально допомагати місцевій владі та всім службам, які задіяні у ліквідації наслідків обстрілів і відновленні життєво важливої інфраструктури.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що національний олімпійський комітет України, Міністерство молоді та спорту, а також Всеукраїнська федерація бобслею та скелетону офіційно звернулися до Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації бобслею та скелетону з вимогою відсторонити російських спортсменів, яких планують допустити до зимових Олімпійських ігор 2026 року під статусом "нейтральних".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17602
Теги:

Новини

Всі новини