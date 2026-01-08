Зеленський попереджає про масований обстріл України найближчим часом: яка ситуація по містам

Протягом усього дня уряд та всі профільні служби доповідали про ліквідацію наслідків російських ударів по українській інфраструктурі. Роботи тривають цілодобово, зокрема в регіонах, які найбільше постраждали від атак.

Зеленський про масований обстріл України

Найскладніша ситуація склалася на Дніпровщині та в Запорізькій області, де після ударів по критичній інфраструктурі виникли серйозні перебої з електропостачанням і забезпеченням. До відновлювальних робіт залучені всі необхідні ресурси, ремонтні бригади, комунальні служби, підрозділи ДСНС та енергетичні компанії працюють без перерв.

У Запорізькій області енергопостачання вдалося відновити ще вдень — за графіками. Водночас у Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі, Павлограді та низці інших міст і громад Дніпровщини роботи з відновлення тривають досі.

Протягом дня зафіксовано і нові російські удари. Зокрема, атаки були спрямовані по енергетичній інфраструктурі та цивільному сектору. У Кривому Розі під обстріл потрапили житлові будинки.

Окремо наголошується, що є інформація про можливий новий масований російський удар уже цієї ночі. У зв’язку з цим мешканців закликають уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, не ігнорувати їх і своєчасно спускатися в укриття.

Президент доручив уряду максимально допомагати місцевій владі та всім службам, які задіяні у ліквідації наслідків обстрілів і відновленні життєво важливої інфраструктури.

