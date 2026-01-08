logo

BTC/USD

91282

ETH/USD

3131.29

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

50.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский предупреждает о массированном обстреле Украины в ближайшее время: какая ситуация по городам
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский предупреждает о массированном обстреле Украины в ближайшее время: какая ситуация по городам

Президент предупредил о риске нового массированного российского удара и сообщил о сложной ситуации с энергоснабжением в ряде регионов после атак по инфраструктуре

8 января 2026, 19:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В течение всего дня правительство и все профильные службы сообщали о ликвидации последствий российских ударов по украинской инфраструктуре. Работы продолжаются круглосуточно, в частности в регионах, наиболее пострадавших от атак.

Зеленский предупреждает о массированном обстреле Украины в ближайшее время: какая ситуация по городам

Зеленский про массированный обстрел Украины

Самая сложная ситуация сложилась на Днепровщине и Запорожской области, где после ударов по критической инфраструктуре возникли серьезные перебои с электроснабжением и обеспечением. В восстановительные работы привлечены все необходимые ресурсы, ремонтные бригады, коммунальные службы, подразделения ГСЧС и энергетические компании работают без перерывов.

В Запорожской области энергоснабжение удалось возобновить еще днем по графикам. В то же время в Днепре, Кривом Роге, Никополе, Павлограде и ряде других городов и общин Днепровщины работы по восстановлению продолжаются до сих пор.

В течение дня были зафиксированы и новые российские удары. В частности, атаки были направлены по энергетической инфраструктуре и гражданскому сектору. В Кривом Роге под обстрел попали жилые дома.

Отдельно отмечается, что есть информация о возможном новом массированном российском ударе уже этой ночью. В этой связи жителей призывают внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, не игнорировать их и своевременно спускаться в укрытие.

Президент поручил правительству максимально помогать местным властям и всем службам, задействованным в ликвидации последствий обстрелов и восстановлении жизненно важной инфраструктуры.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что национальный олимпийский комитет Украины, Министерство молодежи и спорта, а также Всеукраинская федерация бобслея и скелетона официально обратились в Международный олимпийский комитет и Международную федерацию бобслея и скелетона с требованием отстранить Олимпийские игры 2026 года под статусом "нейтральных".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17602
Теги:

Новости

Все новости