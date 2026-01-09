У Львові пролунали потужні вибухи: в Україні масштабна повітряна тривога (ОНОВЛЕНО)

По всій Україні ввечері 8 січня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Окрім того, на столицю та область летіла група "Шахедів".

В Україні оголошено повітряну тривогу. Фото: з відкритих джерел

Якщо про загрозу ударних дронів для Києва повідомляли моніторингові групи та місцева влада, то про цілі у напрямку Львова не повідомляли, але там прогриміли вибухи. Це підтвердив і міський голова Андрій Садовий.

"У Львові чути вибухи!!! Всі в укриття!" — наголосив він у соцмережах.

Телеграм-канали пишуть, що вибухи на Львівщині було чути навіть на Тернопільщині та в інших сусідніх областях. Не виключають, що це міг бути "Орєшнік".

"Після оголошення повітряної тривоги у Львові було чути серію вибухів. Зараз з’ясовуємо, що саме відбулося, чи були це прильоти і в якому районі. Працюємо з усіма службами. Оперативно інформуватимемо про ситуацію в місті", — додав пізніше Садовий.

Тим часом міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця перебуває під атакою БпЛА. Над містом їх нараховували близько 15.

"У Дарницькому районі БпЛА впав у дворі житлового будинку. Частково пошкоджений магазин поруч із будинком. Пожежі та потерпілих немає. Також один БпЛА зараз над центром міста", — зазначив Кличко.

Станом на 00.07 голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що в області атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури.

"Більше інформації – згодом. Будь ласка, до відбою залишайтесь в укриттях", — зазначив Козицький.

Фіксують також нові падіння уламків у Києві. За словами Віталія Кличка, у Дніпровському районі виникло загоряння в нежитловій будівлі. У Печерському — загоряння в житловому будинку. За іншою адресою на Печерську палають автівки у дворі житлового будинку. На місця вирушили екстрені служби.

Що відомо станом на 1:00

Міський голова Львова Андрій Садовий уточнив, що поки не відомо, чи був це удар "Орєшніком". Інформацію, за його словами, нададуть військові.

"Є приліт по об’єкту критичної інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби, триває ліквідація пожежі. Інформації про постраждалих наразі немає. Цивільні об’єкти та житлові будинки міста не постраждали", — зазначив Садовий.

Перший офіційний коментар надали також у Повітряних силах ЗСУ. Там повідомили, що 8.01.2026 близько 23.30 було оголошено ракетну небезпеку по всій території України, через загрозу застосування противником балістичних ракет із полігону "Капустин Яр".

"Зафіксовано вибухи у Львівській області. Інформація уточнюється", — зазначили у Повітряних силах.

Водночас голова Львівської ОВА Максим Козицький наголосив, що цієї ночі можуть бути нові загрози.

"У разі оголошення повітряної тривоги негайно перейдіть в укриття", — написав він у соцмережах.

Тим часом місцеві пабліки пишуть, що на Львівщині вже фіксують проблеми з газопостачанням.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", посольство Сполучених Штатів Америки в Україні попередило про можливий масований російський удар найближчими днями. Водночас моніторингові пабліки пишуть про ймовірну загрозу застосування ворогом ракети "Орєшнік".