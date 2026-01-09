Россияне накрыли огнем Львовщину: что известно об уровне радиации в регионе

Уровень радиации и вредных веществ в воздухе после ракетной атаки Львова и области находится в пределах нормы. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсетях заявил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Взрывы во Львовской области. Фото: из открытых источников

"Провели лабораторные исследования на месте ракетной атаки во Львове. Радиационный фон в пределах нормы. Превышение уровня вредных веществ в воздухе не обнаружили", – отметил глава Львовщины.

Читайте также на портале "Комментарии" — вечером 8 января российские войска нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львове. Атака была зафиксирована в 23:47, сообщили в воздушном командовании "Запад".

По имеющейся информации, по городу была применена баллистическая ракета. Воздушная цель двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час, что существенно усложняет ее перехват.

Тип ракеты, которой российские войска атаковали Львов, окончательно не установлен. Его определят после детального изучения всех элементов ракеты, обнаруженных на месте попадания.

Также издание "Комментарии" сообщало – по всей Украине вечером 8 января объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Кроме того, в столицу и область летела группа "Шахедов".

Если об угрозе ударных дронов для Киева сообщали мониторинговые группы и местные власти, то о целях в направлении Львова не сообщали, но там прогремели взрывы. Это подтвердил и городской голова Андрей Садовый.

Ранее "Комментарии" писали – в ночь на 9 января страна-агрессор в очередной раз нанесла массированный удар по Киеву. В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере четыре человека.



