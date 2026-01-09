logo

Стало известно, что прилетело по Львову
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, что прилетело по Львову

Российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре Львова, применив баллистическую ракету

9 января 2026, 03:13
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Вечером 8 января российские войска нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львове. Атака была зафиксирована в 23:47, сообщили в воздушном командовании "Запад".

Стало известно, что прилетело по Львову

Какая ракета прилетела по Львову

По имеющейся информации, по городу была применена баллистическая ракета. Воздушная цель двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час, что существенно усложняет ее перехват.

Тип ракеты, которой российские войска атаковали Львов, окончательно не установлен. Его определят после детального изучения всех элементов ракеты, обнаруженных на месте попадания.

В воздушном командовании подчеркнули, что все силы и средства противовоздушной обороны находятся в постоянной боевой готовности и продолжают выполнять задачи по защите воздушного пространства и критической инфраструктуры.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российская атака на Киев продолжается. В разных районах столицы зафиксированы многочисленные попадания ударных беспилотников и ракет в жилые и нежилые здания, что привело к масштабным пожарам, разрушениям и жертвам среди гражданского населения.
В Шевченковском районе медики получили вызовы в жилой дом, а также зафиксирован пожар в нежилом здании после попадания БПЛА. В Деснянском районе в одном из домов после удара по нижним этажам возникли пожары сразу в нескольких квартирах. В Днепровском районе беспилотник попал в трехэтажный жилой дом — разрушен один подъезд, возник пожар, из здания эвакуировано 29 человек. По другому адресу в этом же районе БпЛА попал в 12-этажный жилой дом, вызвав пожар и частичные разрушения. В Печерском районе зафиксировано попадание БПЛА в 24-этажное нежилое здание. Разрушения произошли на уровне 23-24 этажей, возникло возгорание. Также медики получали вызовы по нескольким адресам в этом районе.



Источник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0GW4Qc5YiAMSAhbnTs8FvMB2hxWH9my9gyAWQtn8GhiaAGGe6Sdgih2PJTaJTCwxql&id=100063584737946
