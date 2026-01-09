Стало известно, что прилетело по Львову

Вечером 8 января российские войска нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львове. Атака была зафиксирована в 23:47, сообщили в воздушном командовании "Запад".

Какая ракета прилетела по Львову

По имеющейся информации, по городу была применена баллистическая ракета. Воздушная цель двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час, что существенно усложняет ее перехват.

Тип ракеты, которой российские войска атаковали Львов, окончательно не установлен. Его определят после детального изучения всех элементов ракеты, обнаруженных на месте попадания.

В воздушном командовании подчеркнули, что все силы и средства противовоздушной обороны находятся в постоянной боевой готовности и продолжают выполнять задачи по защите воздушного пространства и критической инфраструктуры.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российская атака на Киев продолжается. В разных районах столицы зафиксированы многочисленные попадания ударных беспилотников и ракет в жилые и нежилые здания, что привело к масштабным пожарам, разрушениям и жертвам среди гражданского населения.

В Шевченковском районе медики получили вызовы в жилой дом, а также зафиксирован пожар в нежилом здании после попадания БПЛА. В Деснянском районе в одном из домов после удара по нижним этажам возникли пожары сразу в нескольких квартирах. В Днепровском районе беспилотник попал в трехэтажный жилой дом — разрушен один подъезд, возник пожар, из здания эвакуировано 29 человек. По другому адресу в этом же районе БпЛА попал в 12-этажный жилой дом, вызвав пожар и частичные разрушения. В Печерском районе зафиксировано попадание БПЛА в 24-этажное нежилое здание. Разрушения произошли на уровне 23-24 этажей, возникло возгорание. Также медики получали вызовы по нескольким адресам в этом районе.

