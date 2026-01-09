Масований російський обстріл Києва: загинула вся сімʼя, кількість жертв збільшується

Російська атака на Київ триває. У різних районах столиці зафіксовані численні влучання ударних безпілотників і ракет у житлові та нежитлові будівлі, що призвело до масштабних пожеж, руйнувань і жертв серед цивільного населення.

Російська атака по Києву

У Шевченківському районі медики отримали виклики до житлового будинку, а також зафіксовано пожежу в нежитловій будівлі після влучання БпЛА. У Деснянському районі в одному з будинків після удару по нижніх поверхах виникли пожежі одразу в кількох квартирах.

У Дніпровському районі безпілотник влучив у триповерховий житловий будинок — зруйновано один під’їзд, виникла пожежа, з будівлі евакуювали 29 людей. За іншою адресою в цьому ж районі БпЛА влучив у 12-поверховий житловий будинок, спричинивши пожежу та часткові руйнування.

У Печерському районі зафіксовано влучання БпЛА в 24-поверхову нежитлову будівлю. Руйнування сталися на рівні 23–24 поверхів, виникло загоряння. Також медики отримували виклики за кількома адресами в цьому районі.

У Дарницькому районі безпілотник влучив у житловий будинок, після чого сталося повторне влучання. Під час надання допомоги постраждалим загинув один медичний працівник, ще кілька медиків дістали поранення.

Окремо повідомляється про влучання ракети в житловий будинок у Києві — внаслідок цього загинула ціла сім’я.

За оновленими даними, у столиці загинули щонайменше троє людей. Кількість постраждалих зросла до шести осіб: трьом допомогу надали на місці, ще трьох госпіталізували. Інформація про жертв і поранених уточнюється.

На місцях усіх влучань працюють екстрені служби, рятувальники, медики та правоохоронці. Ліквідація наслідків атаки триває.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у ніч на сьогодні російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. У різних районах столиці зафіксовані падіння уламків, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури. Атака тривала кілька хвиль, у місті лунали вибухи.