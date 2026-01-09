logo_ukra

BTC/USD

91105

ETH/USD

3115

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

50.18

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Пекельна російська атака по Києву
commentss НОВИНИ Всі новини

Пекельна російська атака по Києву

Росія здійснює чергову масовану атаку по Києву, внаслідок якої зафіксовані падіння уламків, пожежі та пошкодження житлових будинків у кількох районах столиці

9 січня 2026, 01:11
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У ніч на сьогодні російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. У різних районах столиці зафіксовані падіння уламків, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури. Атака тривала кілька хвиль, у місті лунали вибухи.

Пекельна російська атака по Києву

Російська атака по Києву

У Дарницькому районі зафіксовано падіння повітряної цілі у дворі житлового будинку. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих і займання.

У Дніпровському районі внаслідок атаки сталося загоряння в нежитловій будівлі. Пізніше також надійшла інформація про одну постраждалу особу в цьому районі.

У Печерському районі за однією адресою загорілися автомобілі, за іншою — виникла пожежа в житловому будинку. Окремо повідомляється, що уламки безпілотника впали на дев’ятиповерховий житловий будинок, спричинивши часткове руйнування фасаду. Загорянь на цій локації не зафіксовано, потерпілих наразі не виявили. На місці продовжують працювати рятувальники.

Сильні вибухи також чули мешканці Оболонського району. Міська влада підтвердила, що атака на столицю тривала.

Крім того, у Деснянському районі за іншою адресою пошкоджено житловий будинок — руйнування зафіксовані на рівні перших двох поверхів.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється, екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків обстрілу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Сили оборони України продовжують цілеспрямовані дії зі зниження логістичних і бойових спроможностей російських окупаційних військ. У межах цих заходів було уражено низку важливих об’єктів забезпечення противника.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/5957
Теги:

Новини

Всі новини