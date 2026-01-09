Адская российская атака по Киеву

В ночь на сегодняшний день российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. В разных районах столицы зафиксированы падение обломков, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры. Атака продолжалась несколько волн, в городе раздавались взрывы.

Российская атака по Киеву

В Дарницком районе зафиксировано падение воздушной цели во дворе жилого дома. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и возгорания.

В Днепровском районе в результате атаки произошло возгорание в нежилом здании. Позже также поступила информация об одном пострадавшем в этом районе.

В Печерском районе по одному адресу загорелись автомобили, по другому – возник пожар в жилом доме. Отдельно сообщается, что обломки беспилотника упали на девятиэтажный жилой дом, вызвав частичное разрушение фасада. Возгорания на этой локации не зафиксированы, пострадавших пока не обнаружили. На месте продолжают работать спасатели.

Сильные взрывы слышали жители Оболонского района. Городские власти подтвердили, что атака на столицу продолжалась.

Кроме того, в Деснянском районе по другому адресу поврежден жилой дом — разрушения зафиксированы на уровне первых двух этажей.

Информация о последствиях атаки уточняется, экстренные службы продолжают ликвидацию последствий обстрелов.

