logo

BTC/USD

91105

ETH/USD

3115

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

50.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Адская российская атака по Киеву
commentss НОВОСТИ Все новости

Адская российская атака по Киеву

Россия совершает очередную массированную атаку по Киеву, в результате которой зафиксированы падение обломков, пожары и повреждения жилых домов в нескольких районах столицы

9 января 2026, 01:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В ночь на сегодняшний день российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. В разных районах столицы зафиксированы падение обломков, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры. Атака продолжалась несколько волн, в городе раздавались взрывы.

Адская российская атака по Киеву

Российская атака по Киеву

В Дарницком районе зафиксировано падение воздушной цели во дворе жилого дома. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и возгорания.

В Днепровском районе в результате атаки произошло возгорание в нежилом здании. Позже также поступила информация об одном пострадавшем в этом районе.

В Печерском районе по одному адресу загорелись автомобили, по другому – возник пожар в жилом доме. Отдельно сообщается, что обломки беспилотника упали на девятиэтажный жилой дом, вызвав частичное разрушение фасада. Возгорания на этой локации не зафиксированы, пострадавших пока не обнаружили. На месте продолжают работать спасатели.

Сильные взрывы слышали жители Оболонского района. Городские власти подтвердили, что атака на столицу продолжалась.

Кроме того, в Деснянском районе по другому адресу поврежден жилой дом — разрушения зафиксированы на уровне первых двух этажей.

Информация о последствиях атаки уточняется, экстренные службы продолжают ликвидацию последствий обстрелов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Силы обороны Украины продолжают целенаправленные действия по снижению логистических и боевых способностей российских оккупационных войск. В рамках этих мер был поражен ряд важных объектов обеспечения противника.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/vitaliy_klitschko/5957
Теги:

Новости

Все новости