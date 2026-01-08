Новий удар по важливим обʼєктам рф: що ЗСУ уразили вщент

Рубрики
Сили оборони України продовжують цілеспрямовані дії зі зниження логістичних і бойових спроможностей російських окупаційних військ. У межах цих заходів було уражено низку важливих об’єктів забезпечення противника.
Удар по логістиці рф
З метою порушення постачання пально-мастильних матеріалів підрозділам угруповання військ противника "Днєпр" українські сили здійснили вогневе ураження рухомого складу з ПММ. Ешелон перебував на наливній естакаді нафтобази "Гвардійське" на території тимчасово окупованого Криму. Масштаби завданих збитків наразі уточнюються.
Окрім цього, для зниження бойових можливостей ворога на Оріхівському напрямку було уражено розташування ремонтного підрозділу окупантів у районі населеного пункту Гірне на тимчасово окупованій території Донецької області.
У Силах оборони наголошують, що такі удари є частиною системної роботи зі зниження воєнно-економічного потенціалу противника та обмеження його здатності вести наступальні дії.