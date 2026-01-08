logo_ukra

Новий удар по важливим обʼєктам рф: що ЗСУ уразили вщент
Новий удар по важливим обʼєктам рф: що ЗСУ уразили вщент

Сили оборони України завдали ударів по логістичних та ремонтних об’єктах російських окупантів у тимчасово окупованому Криму та на Донеччині

8 січня 2026, 21:33
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Сили оборони України продовжують цілеспрямовані дії зі зниження логістичних і бойових спроможностей російських окупаційних військ. У межах цих заходів було уражено низку важливих об’єктів забезпечення противника.

Новий удар по важливим обʼєктам рф: що ЗСУ уразили вщент

Удар по логістиці рф

З метою порушення постачання пально-мастильних матеріалів підрозділам угруповання військ противника "Днєпр" українські сили здійснили вогневе ураження рухомого складу з ПММ. Ешелон перебував на наливній естакаді нафтобази "Гвардійське" на території тимчасово окупованого Криму. Масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

Окрім цього, для зниження бойових можливостей ворога на Оріхівському напрямку було уражено розташування ремонтного підрозділу окупантів у районі населеного пункту Гірне на тимчасово окупованій території Донецької області.

У Силах оборони наголошують, що такі удари є частиною системної роботи зі зниження воєнно-економічного потенціалу противника та обмеження його здатності вести наступальні дії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що шкодує Ніколаса Мадуро та вважає дії Сполучених Штатів щодо Венесуели надмірними і необґрунтованими. Відповідні заяви він зробив у Мінську під час церемонії вручення державних премій.
За словами Лукашенка, США могли досягти всіх своїх цілей у відносинах із Венесуелою без усунення Мадуро від влади. Він стверджує, що передавав американській стороні сигнали від венесуельського лідера та радив "не робити дурниць", які можуть мати складні наслідки. Лукашенко також заявив, що американці нібито відкрито говорили про зацікавленість у венесуельській нафті, і наголосив, що співпраця могла бути досягнута без силових дій. За його словами, "все, чого хотіли США, можна було вирішити без захоплення".



Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/33553
