Лукашенко захищає Мадуро: назвав нові приголомшливі деталі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що шкодує Ніколаса Мадуро та вважає дії Сполучених Штатів щодо Венесуели надмірними і необґрунтованими. Відповідні заяви він зробив у Мінську під час церемонії вручення державних премій.

За словами Лукашенка, США могли досягти всіх своїх цілей у відносинах із Венесуелою без усунення Мадуро від влади. Він стверджує, що передавав американській стороні сигнали від венесуельського лідера та радив "не робити дурниць", які можуть мати складні наслідки.

Лукашенко також заявив, що американці нібито відкрито говорили про зацікавленість у венесуельській нафті, і наголосив, що співпраця могла бути досягнута без силових дій. За його словами, "все, чого хотіли США, можна було вирішити без захоплення".

Окремо він різко розкритикував саму операцію проти Мадуро, заявивши, що у цій історії було "все — змова, гроші й зрада". Лукашенко назвав венесуельського лідера "беззахисною людиною" та звинуватив США у демонстрації "героїзму" на слабшому супротивнику.

Крім того, він заявив, що під час операції були вбиті охоронці Мадуро, поранено його дружину, а самого політика нібито силоміць вивезли до США.

