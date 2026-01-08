Росія готує обхід міста: яке місто під загрозою облоги

Військовий експерт Михайло Жирохов заявив, що активна битва за Костянтинівку ще не розпочалася, а подальші дії російських військ залежатимуть від рівня їхніх втрат на фронті. Про це він повідомив під час ефіру Radio NV, аналізуючи ситуацію на цьому напрямку.

Костянтинівський напрямок

За словами експерта, у ворога є кілька варіантів розвитку наступальних дій. Російські підрозділи можуть спробувати тиснути широким фронтом або зосередитися на прориві української оборони на окремих ділянках, шукаючи слабкі місця.

Жирохов підкреслив, що російське командування не розглядає сценарій прямого штурму Костянтинівки. Причиною цього є негативний досвід вуличних боїв, які призводили до значних втрат у попередніх операціях. Натомість ворог робитиме ставку на спроби взяти місто в облогу, обходячи його з різних напрямків і перерізаючи логістичні маршрути.

Наразі, за оцінкою експерта, російські війська зосереджені на боротьбі за контроль над так званими вихідними позиціями. Саме від них залежатиме можливість подальшого наступу та реалізація планів щодо оточення міста.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Російська Федерація не демонструє жодних намірів змінювати тактику ведення війни й надалі планує продовжувати обстріли критичної інфраструктури України. Про це заявив Андрій Коваленко, коментуючи поточну ситуацію на фронті та в повітряному просторі.

За його словами, дії Росії свідчать про відсутність готовності до завершення війни. Це підтверджується як інтенсивністю бойових дій на лінії зіткнення, так і регулярними атаками з повітря по енергетичних та інших важливих об’єктах. Коваленко наголосив, що змінити позицію Москви можуть лише відчутні та системні втрати. Йдеться не лише про втрати в живій силі, а й про серйозний економічний тиск, зокрема за межами території Росії.