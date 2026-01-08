Росія готує обхід міста: яке місто під загрозою облоги

Рубрики
Військовий експерт Михайло Жирохов заявив, що активна битва за Костянтинівку ще не розпочалася, а подальші дії російських військ залежатимуть від рівня їхніх втрат на фронті. Про це він повідомив під час ефіру Radio NV, аналізуючи ситуацію на цьому напрямку.
Костянтинівський напрямок
За словами експерта, у ворога є кілька варіантів розвитку наступальних дій. Російські підрозділи можуть спробувати тиснути широким фронтом або зосередитися на прориві української оборони на окремих ділянках, шукаючи слабкі місця.
Жирохов підкреслив, що російське командування не розглядає сценарій прямого штурму Костянтинівки. Причиною цього є негативний досвід вуличних боїв, які призводили до значних втрат у попередніх операціях. Натомість ворог робитиме ставку на спроби взяти місто в облогу, обходячи його з різних напрямків і перерізаючи логістичні маршрути.
Наразі, за оцінкою експерта, російські війська зосереджені на боротьбі за контроль над так званими вихідними позиціями. Саме від них залежатиме можливість подальшого наступу та реалізація планів щодо оточення міста.