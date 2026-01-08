Рф готується до нових ударів: Коваленко розкрив мішень

Російська Федерація не демонструє жодних намірів змінювати тактику ведення війни й надалі планує продовжувати обстріли критичної інфраструктури України. Про це заявив Андрій Коваленко, коментуючи поточну ситуацію на фронті та в повітряному просторі.

Коваленко про нові удари рф

За його словами, дії Росії свідчать про відсутність готовності до завершення війни. Це підтверджується як інтенсивністю бойових дій на лінії зіткнення, так і регулярними атаками з повітря по енергетичних та інших важливих об’єктах.

Коваленко наголосив, що змінити позицію Москви можуть лише відчутні та системні втрати. Йдеться не лише про втрати в живій силі, а й про серйозний економічний тиск, зокрема за межами території Росії.

На його думку, лише комплексне ослаблення військового й економічного потенціалу ворога здатне змусити російське керівництво переглянути свої плани та підхід до війни.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Оперативна обстановка на Покровському напрямку залишається найскладнішою на фронті — щодня тут відбувається близько пів сотні бойових зіткнень. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський після роботи у військових частинах, які виконують бойові завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

За його словами, противник намагається нарощувати тиск на українські оборонні позиції, перекидає додаткові резерви та шукає можливості для просування. Для цього ворог застосовує інфільтраційні дії та проводить постійні штурми.

Українські війська, наголосив Сирський, докладають максимальних зусиль, щоб зупинити наступ противника та знищити його живу силу й техніку. Північна частина Покровська перебуває під контролем Сил оборони, противника вдається стримувати й у Мирнограді. На напрямку ведеться активна оборона.

