Сирський розкрив карти: на якому напрямку він зараз працює

Оперативна обстановка на Покровському напрямку залишається найскладнішою на фронті — щодня тут відбувається близько пів сотні бойових зіткнень. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський після роботи у військових частинах, які виконують бойові завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Сирський працює на Покровському напрямку

За його словами, противник намагається нарощувати тиск на українські оборонні позиції, перекидає додаткові резерви та шукає можливості для просування. Для цього ворог застосовує інфільтраційні дії та проводить постійні штурми.

Українські війська, наголосив Сирський, докладають максимальних зусиль, щоб зупинити наступ противника та знищити його живу силу й техніку. Північна частина Покровська перебуває під контролем Сил оборони, противника вдається стримувати й у Мирнограді. На напрямку ведеться активна оборона.

За результатами доповідей безпосередньо на місцях головнокомандувач уточнив завдання командирам армійських корпусів і бригад. Також було визначено комплекс конкретних кроків для підвищення стійкості оборони та забезпечення безперебійної роботи ключових логістичних маршрутів, від яких залежить постачання боєприпасів і підкріплення українських підрозділів.

Сирський підкреслив, що головним завданням залишається підтримка бойових спроможностей підрозділів та збереження життя українських захисників. За його словами, бої на цьому напрямку вирізняються високою динамікою та інтенсивністю, однак українські воїни діють рішуче, професійно та злагоджено.

Окремо головнокомандувач подякував солдатам, сержантам і офіцерам, зазначивши, що саме завдяки їхній стійкості та мужності противник зазнає значних втрат, а Покровськ і Мирноград продовжують утримуватися Силами оборони України.

