Сырский раскрыл карты: на каком направлении он сейчас работает

Оперативная обстановка на Покровском направлении остается самой сложной на фронте – ежедневно здесь происходит около полусотни боевых столкновений. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский после работы в воинских частях, выполняющих боевые задания в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Сырский работает на Покровском направлении

По его словам, противник пытается наращивать давление на украинские оборонные позиции, опрокидывает дополнительные резервы и ищет возможности для продвижения. Для этого враг применяет инфильтрационные действия и производит постоянные штурмы.

Украинские войска, подчеркнул Сырский, прилагают максимальные усилия, чтобы остановить наступление противника и уничтожить его живую силу и технику. Северная часть Покровска находится под контролем Сил обороны, противнику удается сдерживать и в Мирнограде. На направлении ведется активная оборона.

По результатам докладов непосредственно на местах главнокомандующий уточнил задачи командирам армейских корпусов и бригад. Также был определен комплекс конкретных шагов по повышению устойчивости обороны и обеспечению бесперебойной работы ключевых логистических маршрутов, от которых зависит поставка боеприпасов и подкрепление украинских подразделений.

Сырский подчеркнул, что главной задачей остается поддержка боевых возможностей подразделений и сохранение жизни украинских защитников. По его словам, бои в этом направлении отличаются высокой динамикой и интенсивностью, однако украинские воины действуют решительно, профессионально и слаженно.

Отдельно главнокомандующий поблагодарил солдат, сержантов и офицеров, отметив, что именно благодаря их стойкости и мужеству противник несет значительные потери, а Покровск и Мирноград продолжают удерживаться Силами обороны Украины.

Напомним, ранее портал сообщал о том, что