Россия готовится к новым ударам: Коваленко раскрыл мишень

Российская Федерация не демонстрирует никаких намерений изменять тактику ведения войны и дальше планирует продолжать обстрелы критической инфраструктуры Украины. Об этом заявил Андрей Коваленко, комментируя текущую ситуацию на фронте и воздушном пространстве.

Коваленко про новые удары рф

По его словам, действия России свидетельствуют об отсутствии готовности к завершению войны. Это подтверждается как интенсивностью боевых действий на линии столкновения, так и регулярными атаками с воздуха по энергетическим и другим важным объектам.

Коваленко подчеркнул, что изменить позицию Москвы могут только ощутимые и системные потери. Речь идет не только о потерях в живой силе, но и о серьезном экономическом давлении, в том числе за пределами территории России.

По его мнению, только комплексное ослабление военного и экономического потенциала врага способно вынудить российское руководство пересмотреть свои планы и подход к войне.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Оперативная обстановка на Покровском направлении остается самой сложной на фронте — ежедневно здесь происходит около полусотни боевых столкновений. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский после работы в воинских частях, выполняющих боевые задания в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

По его словам, противник пытается наращивать давление на украинские оборонные позиции, опрокидывает дополнительные резервы и ищет возможности для продвижения. Для этого враг применяет инфильтрационные действия и производит постоянные штурмы.

Украинские войска, подчеркнул Сырский, прилагают максимальные усилия, чтобы остановить наступление противника и уничтожить его живую силу и технику. Северная часть Покровска находится под контролем Сил обороны, противнику удается сдерживать и в Мирнограде. На направлении ведется активная оборона.

