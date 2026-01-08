Россия готовит обход города: какой город под угрозой облавы рф

Военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что активное сражение за Константиновку еще не началось, а дальнейшие действия российских войск будут зависеть от уровня их потерь на фронте. Об этом он сообщил во время эфира Radio NV, анализируя ситуацию в этом направлении.

Константиновское направление

По словам эксперта, у врага есть несколько вариантов развития наступательных действий. Российские подразделения могут попытаться давить широким фронтом или сосредоточиться на прорыве украинской обороны на отдельных участках в поисках слабых мест.

Жирохов подчеркнул, что российское командование не рассматривает сценарий прямого штурма Константиновки. Причиной тому является негативный опыт уличных боев, которые приводили к значительным потерям в предыдущих операциях. Враг же будет делать ставку на попытки осаждать город, обходя его по разным направлениям и перерезая логистические маршруты.

По оценке эксперта, российские войска сосредоточены на борьбе за контроль над так называемыми исходными позициями. Именно от них будет зависеть возможность дальнейшего наступления и реализация планов по окружению города.

