Лукашенко защищает Мадуро: назвал новые потрясные детали

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что жалеет Николаса Мадуро и считает действия Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы чрезмерными и необоснованными. Соответствующие заявления он сделал в Минске на церемонии вручения государственных премий.

Лукашенко про Мадуро

По словам Лукашенко, США могли добиться всех своих целей в отношениях с Венесуэлой без отстранения Мадуро от власти. Он утверждает, что передавал американской стороне сигналы от венесуэльского лидера и советовал "не делать глупостей", которые могут иметь сложные последствия.

Лукашенко также заявил, что американцы якобы открыто говорили о заинтересованности в венесуэльской нефти, и подчеркнул, что сотрудничество могло быть достигнуто без силовых действий. По его словам, "все, чего хотели США, можно было решить без восторга".

Отдельно он подверг резкой критике саму операцию против Мадуро, заявив, что в этой истории было "все — заговор, деньги и измена". Лукашенко назвал венесуэльского лидера "беззащитным человеком" и обвинил США в демонстрации "героизма" на более слабом противнике.

Кроме того, он заявил, что во время операции были убиты охранники Мадуро, ранена его жена, а самого политика якобы силой вывезли в США.

