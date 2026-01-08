Новый удар по важным объектам России: что ВСУ поразили вщент

Рубрики
Силы обороны Украины продолжают целенаправленные действия по снижению логистических и боевых возможностей российских оккупационных войск. В рамках этих мер был поражен ряд важных объектов обеспечения противника.
Удар по логистике рф
С целью нарушения поставок горюче-смазочных материалов подразделениям группировки войск противника "Днепр" украинские силы произвели огненное поражение подвижного состава из ГСМ. Эшелон находился на наливной эстакаде нефтебазы "Гвардейское" на территории временно оккупированного Крыма. Масштабы нанесенного ущерба пока уточняются.
Кроме того, для снижения боевых возможностей врага на Ореховском направлении было поражено расположение ремонтного подразделения окупантов в районе населенного пункта Горное на временно оккупированной территории Донецкой области.
В Силах обороны подчеркивают, что такие удары являются частью системной работы по снижению военно-экономического потенциала противника и ограничению его способности вести наступательные действия.