Массированный российский обстрел Киева: погибла вся семья, количество жертв увеличивается

Российская атака на Киев продолжается. В разных районах столицы зафиксированы многочисленные попадания ударных беспилотников и ракет в жилые и нежилые здания, что привело к масштабным пожарам, разрушениям и жертвам среди гражданского населения.

Российская атака по Киеву

В Шевченковском районе медики получили вызовы в жилой дом, а также зафиксирован пожар в нежилом здании после попадания БПЛА. В Деснянском районе в одном из домов после удара по нижним этажам возникли пожары сразу в нескольких квартирах.

В Днепровском районе беспилотник попал в трехэтажный жилой дом — разрушен один подъезд, возник пожар, из здания эвакуировано 29 человек. По другому адресу в этом же районе БпЛА попал в 12-этажный жилой дом, вызвав пожар и частичные разрушения.

В Печерском районе зафиксировано попадание БПЛА в 24-этажное нежилое здание. Разрушения произошли на уровне 23-24 этажей, возникло возгорание. Также медики получали вызовы по нескольким адресам в этом районе.

В Дарницком районе беспилотник попал в жилой дом, после чего произошло повторное попадание. Во время оказания помощи пострадавшим погиб один медицинский работник, еще несколько медиков получили ранения.

Отдельно сообщается о попадании ракеты в жилой дом в Киеве — в результате погибла целая семья.

По обновленным данным, в столице погибли по меньшей мере три человека. Число пострадавших возросло до шести человек: троим помощь оказали на месте, еще трое госпитализированы. Информация о жертвах и раненых уточняется.

На местах всех попаданий работают экстренные службы, спасатели, медики и правоохранители. Ликвидация последствий атаки продолжается.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ночь на сегодняшний день российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. В разных районах столицы зафиксированы падение обломков, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры. Атака продолжалась несколько волн, в городе раздавались взрывы.