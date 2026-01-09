Стало відомо, що прилетіло по Львову

Увечері 8 січня російські війська здійснили ракетний удар по об’єктах інфраструктури у Львові. Атака була зафіксована о 23:47, повідомили у Повітряному командуванні "Захід".

Яка ракета прилетіла по Львову

За наявною інформацією, по місту було застосовано балістичну ракету. Повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину, що суттєво ускладнює її перехоплення.

Тип ракети, якою російські війська атакували Львів, наразі остаточно не встановлений. Його визначать після детального вивчення всіх елементів ракети, виявлених на місці влучання.

У Повітряному командуванні наголосили, що всі сили та засоби протиповітряної оборони перебувають у постійній бойовій готовності та продовжують виконувати завдання із захисту повітряного простору та критичної інфраструктури.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійська атака на Київ триває. У різних районах столиці зафіксовані численні влучання ударних безпілотників і ракет у житлові та нежитлові будівлі, що призвело до масштабних пожеж, руйнувань і жертв серед цивільного населення.

У Шевченківському районі медики отримали виклики до житлового будинку, а також зафіксовано пожежу в нежитловій будівлі після влучання БпЛА. У Деснянському районі в одному з будинків після удару по нижніх поверхах виникли пожежі одразу в кількох квартирах. У Дніпровському районі безпілотник влучив у триповерховий житловий будинок — зруйновано один під’їзд, виникла пожежа, з будівлі евакуювали 29 людей. За іншою адресою в цьому ж районі БпЛА влучив у 12-поверховий житловий будинок, спричинивши пожежу та часткові руйнування. У Печерському районі зафіксовано влучання БпЛА в 24-поверхову нежитлову будівлю. Руйнування сталися на рівні 23–24 поверхів, виникло загоряння. Також медики отримували виклики за кількома адресами в цьому районі.

