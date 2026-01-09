logo

Война с Россией В Раде призвали Зеленского выполнить свое обещание: каким оружием пора ударить по РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде призвали Зеленского выполнить свое обещание: каким оружием пора ударить по РФ

Нардеп Арьев призвал Зеленского устроить блеаут в РФ

9 января 2026, 09:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Искренне хочется, чтобы все эти сокольники, арбаты, таганки, пресные и другие локации в столице фашизма подпрыгивали от ударов и горели, как сегодня ночью Киев. И тут, как не вспомнить обещание президента Зеленского от 27 сентября прошлого года, когда он прямо сказал: "Если угрожают блекаутом, например, в столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блекаут в столице России". Об этом рассказал нардеп Владимир Арьев.

В Раде призвали Зеленского выполнить свое обещание: каким оружием пора ударить по РФ

Ракета Фламинго. Фото: из открытых источников

"Так может, наконец, нужно выполнить обещание? Глаз за глаз или нет? Верховный главнокомандующий должен был быть уверен, что есть чем ответить, когда такое заявлял. У нас же есть ракеты Фламинго? Было много пиара, так что стоит продемонстрировать, какие они в действии, нет?", – отметил политик.

Владимир Арьев напоминает, что называлось количество в 3000 крылатых ракет, которые Зеленский обещал во время выступления в Верховной Раде в ноябре 2024 поставить для ударов по РФ.

"Может пора отдать приказ бить по Москве, если они есть? Болтовнями не отразимся. Российский фашизм понимает только язык силы. А на вопрос почему

москва живет спокойно, ответа нет", – возмутился нардеп.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Минобороны РФ заявили, что, как ответ на вымышленную атаку ВСУ по резиденции российского диктатора Владимира Путина в Новгородской области нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом.

Также издание "Комментарии" сообщало – уровень радиации и вредных веществ в воздухе после ракетной атаки Львова и области находится в пределах нормы. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсетях заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.




