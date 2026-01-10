Украинцев предупредили о жестких отключениях света: в Раде встревожили заявлением

С большой вероятностью, следующая неделя будет одной из самых сложных в энергетике Украины. В частности потребление электроэнергии будет расти на фоне значительного похолодания. Об этом в эфире канала "КИЕВ24" рассказал нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк.

Отключение света. Фото: из открытых источников

Парламентарий предположил, что россияне сознательно могут готовиться, чтобы нанести массированный удар уже на следующей неделе, когда усилятся морозы.

"С большой вероятностью, враг использует этот шанс для того, чтобы нанести очередной удар по украинской энергетике", — высказался он.

Читайте на портале "Комментарии" — ночью против 10 января страна-агрессор атаковала объекты инфраструктуры в Кривом Роге Днепропетровской области. Ранения получили два человека. В городе есть проблемы с электроснабжением. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Из-за последствий ночных ударов в Кривом Роге без электричества остаются несколько микрорайонов: Саксаганский и часть Покровского.

Также издание "Комментарии" сообщало – после российской террористической атаки на Львовскую область в ночь на 9 декабря в одном из поселков на окраине Львова внезапно пропало газоснабжение.

Также "Комментарии" сообщали – искренне хочется, чтобы все эти сокольники, арбаты, таганки, пресные и другие локации в столице фашизма подпрыгивали от ударов и горели, как сегодня ночью Киев. И тут как не упомянуть обещание президента Зеленского от 27 сентября прошлого года, когда он прямо сказал: "Если угрожают блекаутом, например, в столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блекаут в столице России". Об этом рассказал нардеп Владимир Арьев.



