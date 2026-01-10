Украинцев предупредили о жестких отключениях света: в Раде встревожили заявлением

Рубрики
Кравцев Сергей
С большой вероятностью, следующая неделя будет одной из самых сложных в энергетике Украины. В частности потребление электроэнергии будет расти на фоне значительного похолодания. Об этом в эфире канала "КИЕВ24" рассказал нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк.
Отключение света. Фото: из открытых источников
Парламентарий предположил, что россияне сознательно могут готовиться, чтобы нанести массированный удар уже на следующей неделе, когда усилятся морозы.
Читайте на портале "Комментарии" — ночью против 10 января страна-агрессор атаковала объекты инфраструктуры в Кривом Роге Днепропетровской области. Ранения получили два человека. В городе есть проблемы с электроснабжением. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.
Из-за последствий ночных ударов в Кривом Роге без электричества остаются несколько микрорайонов: Саксаганский и часть Покровского.
Также издание "Комментарии" сообщало – после российской террористической атаки на Львовскую область в ночь на 9 декабря в одном из поселков на окраине Львова внезапно пропало газоснабжение.
Также "Комментарии" сообщали – искренне хочется, чтобы все эти сокольники, арбаты, таганки, пресные и другие локации в столице фашизма подпрыгивали от ударов и горели, как сегодня ночью Киев. И тут как не упомянуть обещание президента Зеленского от 27 сентября прошлого года, когда он прямо сказал: "Если угрожают блекаутом, например, в столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блекаут в столице России". Об этом рассказал нардеп Владимир Арьев.