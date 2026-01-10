Росіяни знову вдарили по інфраструктурі: у якому місті проблеми зі світлом, котельні – на генераторах

Вночі проти 10 січня країна-агресор атакувала об’єкти інфраструктури у Кривому Розі Дніпропетровської області. Поранення отримали двоє осіб. У місті є проблеми з електропостачанням. Про це повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел

“Через нічний обстріл у місті двоє поранених, один — у стані середньої тяжкості. Загалом за останні дні у лікарня перебуває 16 осіб. П’ятеро — у важкому та середньому стані”, — наголосив чиновник.

Через наслідки нічних ударів у Кривому Розі без електрики залишаються декілька мікрорайонів: Саксаганський та частина Покровського.

Частина котелень працює від мережі, частина – від генераторів. Втім, одна з великих котелень поки залишається без живлення від мережі через аварійне зупинення. Водопостачання здійснюється у всіх районах: насосні станції працюють від мережі, а також — від генераторів.

Через аварійне знеструмлення тягових підстанцій припинено рух швидкісного трамваю на ділянці від станції "Зарічна" до станції "Майдан Праці". Також змінено схеми руху тролейбусних маршрутів № 9 та № 14 — вони курсують від/до зупинки "Електрозаводська".

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Кривому Розі внаслідок ракетного удару 8 січня було знеструмлено кілька районів міста, зокрема об’єкти гірничої промисловості, де в момент атаки тривали роботи. Через відсутність електропостачання під землею залишилися семеро шахтарів.

Люди перебували на значних глибинах – близько 1490 та 940 метрів. Через зупинку підйомних механізмів самостійно вибратися на поверхню вони не могли.



