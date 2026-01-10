logo

Россияне снова ударили по инфраструктуре: в каком городе проблемы со светом, котельные – на генераторах
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне снова ударили по инфраструктуре: в каком городе проблемы со светом, котельные – на генераторах

Часть Кривого Рога оказалась без света

10 января 2026, 08:28
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 10 января страна-агрессор атаковала объекты инфраструктуры в Кривом Роге Днепропетровской области. Ранения получили два человека. В городе есть проблемы с электроснабжением. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.





"Из-за ночного обстрела в городе двое раненых, один — в состоянии средней тяжести. Всего за последние дни в больница находятся 16 человек. Пятеро — в тяжелом и среднем состоянии", — подчеркнул чиновник.

Из-за последствий ночных ударов в Кривом Роге без электричества остаются несколько микрорайонов: Саксаганский и часть Покровского.

Часть котельных работает от сети, часть – от генераторов. Впрочем, один из больших котельных пока остается без питания от сети из-за аварийной остановки. Водоснабжение осуществляется во всех районах: насосные станции работают от сети, а также от генераторов.

Из-за аварийного обесточивания тяговых подстанций приостановлено движение скоростного трамвая на участке от станции "Заречная" до станции "Майдан Труда". Также изменены схемы движения троллейбусных маршрутов № 9 и № 14 – они курсируют от/до остановки "Электрозаводская".

Читайте на портале "Комментарии" — в Кривом Роге в результате ракетного удара 8 января были обесточены несколько районов города, в том числе объекты горной промышленности, где в момент атаки продолжались работы. Из-за отсутствия электроснабжения под землей остались семь шахтеров.

Люди находились на больших глубинах – около 1490 и 940 метров. Из-за остановки подъемных механизмов самостоятельно выбраться на поверхность они не могли.




