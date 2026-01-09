Російський обстріл Кривого Рогу: шахтарі провели під землею шість годин

У Кривому Розі внаслідок ракетного удару 8 січня було знеструмлено кілька районів міста, зокрема об’єкти гірничої промисловості, де в момент атаки тривали роботи. Через відсутність електропостачання під землею залишилися семеро шахтарів.

Евакуація шахтарів у Кривому Розі

Люди перебували на значних глибинах — близько 1490 та 940 метрів. Через зупинку підйомних механізмів самостійно вибратися на поверхню вони не могли.

До рятувальної операції залучили гірничорятувальників ДСНС та працівників шахти. Фахівці оперативно під’єднали резервне живлення, запустили генератор і відновили роботу підйомного обладнання.

Евакуація тривала понад шість годин. У результаті всіх семеро шахтарів вдалося безпечно підняти на поверхню. За попередньою інформацією, вони не зазнали травм і почуваються задовільно.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у російському Бєлгороді після атаки з боку Збройних сил України зафіксовані серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури, що призвели до повного знеструмлення міста. Про це повідомляють місцеві джерела та регіональна влада.

За наявною інформацією, внаслідок удару було пошкоджено трансформатор та обірвано щонайменше п’ять ліній електропередачі. Через це значна частина міста залишилася без електроенергії. Мешканці повідомляють не лише про відсутність світла, а й про перебої з водопостачанням та опаленням. В окремих районах Бєлгородської області електропостачання зникло повністю. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждала одна людина.

Губернатор області заявив про серйозні пошкодження об’єктів критичної інфраструктури та повідомив, що на місцях працюють усі екстрені та оперативні служби. Масштаби збитків і терміни відновлення наразі уточнюються.

